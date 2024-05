Thế giới Thế giới trải qua tháng 4 nóng kỷ lục (QNO) - Kỷ lục về nhiệt độ toàn cầu liên tục bị phá vỡ. Copernicus - cơ quan giám sát khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) cho biết thế giới vừa trải qua tháng 4 nóng nhất lịch sử.

Indonesia chứng kiến tháng 4 nóng nhất trong 40 năm qua. Ảnh: AFP

Hôm qua 8/5, Copernicus cảnh báo nhiệt độ không khí và mặt nước biển trung bình toàn cầu cao hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850 - 1900. Đây là tháng thứ 11 liên tiếp thế giới chứng kiến kỷ lục nhiệt độ cao toàn cầu được xác lập (từ tháng 6/2023 đến nay).

Cụ thể, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong năm qua được ghi nhận ở mức cao hơn 1,6 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, vượt giới hạn 1,5 độ C mà Thỏa thuận Paris 2015 đặt ra để thế giới tránh được hậu quả tàn khốc nhất khi trái đất nóng lên như nắng nóng chết người, lũ lụt, suy thoái hệ sinh thái không thể khắc phục.

Nhà khí hậu học Julien Nicolas của Copernicus nói: "Mỗi mức độ nóng lên toàn cầu tăng thêm đều đi kèm với các hiện tượng thời tiết cực đoan, vừa dữ dội hơn vừa có nhiều khả năng xảy ra hơn".



Copernicus cũng chỉ ra biến đổi khí hậu do con người gây ra làm trầm trọng thêm tình trạng khí hậu cực đoan.