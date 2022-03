(QNO) - Báo cáo hạnh phúc thế giới của Liên hiệp quốc vừa nêu danh sách 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2022.

1. Phần Lan

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Phần Lan được đánh giá là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Tiêu chí đánh giá của Báo cáo hạnh phúc thế giới bao gồm GDP bình quân đầu người, trợ cấp xã hội, tuổi thọ, tính hào phóng, mức độ tham nhũng và sự tự do lựa chọn cuộc sống.

Cư dân Phần Lan được tận hưởng một cuộc sống tự do, thoải mái mà phần lớn tập trung vào cơ hội bình đẳng, đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được chăm sóc sức khỏe và giáo dục chất lượng. Văn hóa Phần Lan cũng khuyến khích tinh thần hợp tác và ý thức cộng đồng hơn là cạnh tranh.

Theo các chuyên gia, tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp được chứng minh là có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần. Phần Lan sở hữu một số công viên quốc gia đẹp nhất thế giới, những hồ nước trong vắt, những khu rừng đẹp mê hồn, những khu nghỉ mát trượt tuyết và vùng Lapland nổi tiếng.

2. Đan Mạch

Việc chú trọng đến cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tin tưởng vào chính phủ, an ninh kinh tế và tự do chỉ là một số lý do khiến Đan Mạch là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

Người dân Đan Mạch cũng rất có ý thức về môi trường. Đến năm 2020, hơn 80% điện năng được tạo ra ở Đan Mạch là từ các nguồn năng lượng tái tạo. Xe đạp là một trong những phương tiện giao thông chính ở quốc gia 5,8 triệu dân này.

3. Iceland

Người dân Iceland sống giữa những ngọn núi khổng lồ và sông băng và những công viên quốc gia chưa từng bị tác động bởi thời gian hoặc con người, cũng khiến đất nước này trở nên hấp dẫn đối với du khách.

Dù là một vùng đất cực kỳ lạnh giá, một trong những điều thú vị khiến nhiều người ngạc nhiên khi tìm thấy sự lạc quan, niềm hạnh phúc của người dân Iceland ngay cả khi họ phải đối mặt với điều kiện khắc nghiệt nhất.

4. Thụy sĩ

Vùng đất nổi tiếng với nhiều điểm đến yêu thích từ dãy núi Alps hùng vĩ, những hồ nước đến những ngôi làng quyến rũ và những khu nghỉ mát trượt tuyết đẳng cấp thế giới bao gồm Zermatt, St. Moritz và Verbier.

5. Hà Lan

Đây là một trong những nước xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới với những vùng đất nông nghiệp xanh tươi phát triển mạnh ở miền Bắc và các tỉnh ven biển cho đến những ngọn đồi đầy hoa ở miền Nam.

Amsterdam với lịch sử lâu đời trở thành một trong những thành phố sôi động nhất châu Âu.

6. Luxembourg

Luxembourg là một trong những quốc gia xanh nhất thế giới. Tuy không đông dân (chưa đầy 650 nghìn người), Luxembourg lại là đất nước cởi mở với nền văn hóa đa dạng. Hiện có hơn 150 loại quốc tịch khác nhau sống ở quốc gia nhỏ ở đây.

7. Thụy Điển

Thụy Điển từ lâu đã được ca ngợi là hình mẫu về chất lượng cuộc sống, từ bình đẳng xã hội, hệ thống giáo dục nổi tiếng thế giới, khả năng tiếp cận thiên nhiên, tuổi thọ cao đến GDP bình quân đầu người cao, một công thức hoàn hảo cho một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc.

8. Na Uy

Một trong những lý do chính khiến Na Uy trở thành một trong những trụ cột trong danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới là phần lớn lối sống của người dân dành cho hoạt động ngoài trời.

9. Israel

Tinh thần sáng tạo là yếu tố quan trọng để Israel tạo nên một hệ sinh thái khởi nghiệp tốt nhất thế giới. Trong đại dịch Covid-19, Israel trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm mũi thứ 4 cho người dân.

10. New Zealand

New Zealand luôn có tỷ lệ cao về chất lượng cuộc sống, cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đây là một quốc đảo ở châu Đại Dương nổi danh bởi hệ thống hỗ trợ xã hội mạnh mẽ.

(Nguồn ảnh: Tatlerasia và Dreamstime)