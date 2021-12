Anh phê chuẩn thuốc có hiệu quả với biến thể Omicron

(QNO) - Cơ quan Quản lý dược và các sản phẩm y tế của Anh (MHRA) vừa bật đèn xanh cho Sotrovimab - thuốc điều trị Covid-19 do hãng dược GlaxoSmithKline (Anh) và Tập đoàn Công nghệ sinh học Vir (Mỹ) hợp tác bào chế.

Thuốc điều trị Covid-19 Sotrovimab. Ảnh: GlaxoSmithKline

MHRA đưa ra quyết định trên sau khi gã khổng lồ dược phẩm GlaxoSmithKline thông báo kết quả phòng thí nghiệm cho thấy thuốc điều trị Covid-19 Sotrovimab hoạt động hiệu quả chống lại một số đột biến đặc trưng của biến thể Omicron.

Thuốc Sotrovimab được phát triển theo dạng kháng thể đơn dòng, với một loại protein gắn vào protein đột biến của vi rút làm giảm khả năng xâm nhập của vi rút vào các tế bào của cơ thể.

Theo đó, điều trị bằng kháng thể Sotrovimab là an toàn và hiệu quả trong việc giảm nguy cơ nhập viện và tử vong ở những người bị nhiễm Covid-19 từ nhẹ đến trung bình, những người có nguy cơ phát triển bệnh nặng.

Với một liều duy nhất của thuốc Sotrovimab, hay MHRA gọi là thuốc Xevudy, làm giảm 79% nguy cơ nhập viện và tử vong ở người trưởng thành có nguy cơ cao với Covid-19 có triệu chứng. Các yếu tố nguy cơ bao gồm béo phì, lớn tuổi (trên 60 tuổi), đái tháo đường, bệnh tim.

Thuốc Sotrovimab được dùng bằng cách truyền tĩnh mạch trong 30 phút và không sử dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Thuốc Sotrovimab được khuyến nghị sử dụng càng sớm càng tốt cho bệnh nhân Covid-19 và trong vòng 5 ngày kể từ khi bắt đầu các triệu chứng.

Theo thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến thể Omicron đến nay được phát hiện tại gần 40 quốc gia. Tuy nhiên, hiện chưa ghi nhận ca tử vong nào do biến thể được WHO xác nhận là đáng lo ngại này.

Tính đến ngày 4.12, theo thống kê của trang worldometers.info, thế giới ghi nhận khoảng 266 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó gần 5,3 triệu ca tử vong.

Riêng tại Anh thông báo 10,4 triệu ca nhiễm với 146.000 ca tử vong và cũng ghi nhận gần 200 ca nhiễm biến thể Omicron.

Vào tháng 5 vừa qua, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phê chuẩn cho phép sử dụng thuốc Sotrovimab để điều trị bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nhẹ.

Bà June Raine - Giám đốc điều hành của MHRA hoan nghênh việc bổ sung Sotrovimab vào “kho vũ khí” của Vương quốc Anh để chống lại đại dịch Covid-19.

Bà June Raine nói: “Đây là một liệu pháp điều trị khác đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất với Covid-19 và báo hiệu một bước tiến quan trọng khác trong cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác này”.

Tháng 11.2021, Anh trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép có điều kiện cho Molnupiravir - loại thuốc trị Covid-19 do hai hãng dược của Mỹ là Merck và Ridgeback Biotherapeutics cùng phát triển. Thuốc có tác dụng giảm gần 50% nguy cơ bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện và tử vong.

Như vậy, thuốc Sotrovimab là phương pháp điều trị kháng thể đơn dòng thứ hai được cơ quan quản lý thuốc của Anh chấp thuận, sau Ronapreve do Công ty Công nghệ sinh học Regeneron (Mỹ) sản xuất.