Báo cáo đặc biệt của IPCC về biến đổi khí hậu

(QNO) - Biến đổi khí hậu đã và đang tác động đến cuộc sống của hàng tỷ người, trong khi nhân loại không hành động đủ lớn để hạn chế các thảm họa thiên tai.

Báo cáo của IPCC cho thấy biến đổi khí hậu đang tác động đến thế giới nhanh hơn nhiều so với dự đoán. Ảnh: Internet

Báo cáo mới nhất của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc (IPCC) chính thức được công bố vào hôm qua 28.2. Báo cáo do 270 tác giả là các nhà nghiên cứu khoa học và 195 chính phủ tham gia hoàn thiện, phê duyệt.

Các chuyên gia cho biết, thế giới đã ấm hơn 1,1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp và lượng khí các bon gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng.

Hàng triệu người trên trái đất phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và nguồn nước nghiêm trọng, tập trung chủ yếu tại châu Phi, châu Á, Trung và Nam Mỹ...

Một trong những khu vực được dự báo sẽ chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu là châu Phi. Dân số của châu lục này có khả năng tăng nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trong thế kỷ 21, với nhiều người sống ở các khu vực ven biển.

Đến năm 2060, cuộc sống của hơn 190 triệu người châu Phi xáo trộn do mực nước biển dâng cao hơn. Trên toàn cầu, 1 tỷ người sẽ phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt ven biển. Nhiều người buộc phải rời khỏi nhà cửa vì các thảm họa thời tiết.

IPCC lưu ý, một phần ba đến một nửa hành tinh cần được bảo vệ để đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm và nước ngọt trong tương lai. Các thành phố ven biển cần có kế hoạch để giữ an toàn cho người dân trước bão và nước biển dâng…

Khi tác động khí hậu ngày càng trầm trọng hơn, các chính phủ tăng quy mô đầu tư sẽ là điều cần thiết để tồn tại. Nhưng đến nay, các nước trên thế giới hành động quá ít để thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Từ chối và trì hoãn không phải là chiến lược, chúng là công thức dẫn đến thảm họa” - ông John Kerry - Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu nói.

Tổng Thư ký Liên hiệp quốc António Guterres cảnh báo: “Ô nhiễm các bon không được kiểm soát đang buộc những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới phải chịu sự hủy diệt”.

Theo ông Mohamed Adow - người đứng đầu Cơ quan nghiên cứu Power Shift Africa, báo cáo của IPCC sẽ giúp mọi người hiểu về mức độ nghiêm trọng của những hậu quả khi không cắt giảm mạnh khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Cuộc khủng hoảng khí hậu là không thể tránh khỏi và con người phải thích ứng để vượt qua những thách thức sắp tới.

Ông Hoesung Lee - Chủ tịch IPCC cho biết: “Báo cáo này là một cảnh báo nghiêm trọng về hậu quả của việc không hành động. Nó cho thấy rằng biến đổi khí hậu là một mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe hành tinh. Những hành động của chúng ta ngày hôm nay sẽ định hình cách con người ứng phó với những rủi ro ngày càng tăng về khí hậu”.

Để ngăn chặn trái đất nóng lên và cứu thế giới thoát khỏi thảm họa biến đổi khí hậu, theo Thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015, thế giới cần giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 2 độ C và nỗ lực giới hạn mức tăng ở mức 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp...