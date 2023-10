Bệnh sốt xuất huyết bùng phát kỷ lục tại Bangladesh

(QNO) - Bangladesh ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết (SXH) từ đầu năm đến nay và đây là đợt bùng phát nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này.

Bangladesh phun thuốc diệt muỗi chống bệnh SXH trong lúc số ca mắc gia tăng. Ảnh: Reuters

Ca mắc SXH tăng đột biến

Các chuyên gia cho biết, SXH là căn bệnh đặc hữu ở các vùng nhiệt đới do muỗi đốt, gây sốt cao, nhức đầu, buồn nôn, nôn, đau cơ và nghiêm trọng nhất là chảy máu có thể dẫn đến tử vong.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, bệnh SXH và các bệnh khác do vi rút truyền qua muỗi gây ra như chikungunya, sốt vàng da và sốt zika đang lây lan nhanh hơn với phạm vi rộng hơn do biến đổi khí hậu.

Tổng cục Dịch vụ y tế Bangladesh, ngày 1/10 vừa qua công bố 200 nghìn trường hợp mắc SXH; trong đó hơn 1.000 ca tử vong, bao gồm hơn 100 trẻ em từ 15 tuổi trở xuống.

Ông Be-Nazir Ahmed - chuyên gia y tế tại Bangladesh cho biết số ca tử vong do bệnh SXH tại Bangladesh năm nay cao hơn mọi năm trước cộng lại kể từ năm 2000. "Đây là một vấn đề y tế cần quan tâm, không chỉ ở Bangladesh mà tại nhiều quốc gia trên thế giới" - ông Be-Nazir Ahmed nói.

Tác động của biến đổi khí hậu và EL Nino

Các nhà khoa học cho rằng, đợt bùng phát mạnh năm nay là do lượng mưa không đều và nhiệt độ nóng hơn trong mùa mưa hằng năm do hiện tượng thời tiết El Nino tạo điều kiện sinh sản lý tưởng cho muỗi.

Ông Kabirul Bashar - Giáo sư chuyên ngành nghiên cứu động vật học tại Đại học Jahangirnagar ở Dhaka (Bangladesh) nói với AFP: "Điều này không chỉ xảy ra ở Bangladesh mà nhiều quốc gia nhiệt đới và cận nhiệt đới đang đối phó với sự gia tăng của bệnh SXH trong năm nay".

Vị giáo sư này cho biết thêm, muỗi Aedes mang mầm bệnh SXH phát triển mạnh ở nhiệt độ tối ưu, kéo theo sự nhân lên của vi rút. Biến đổi khí hậu toàn cầu đang đóng một vai trò trong việc tạo ra mức nhiệt độ này.

Khoa điều trị bệnh SXH tại Bangladesh. Ảnh: AFP

Bangladesh thường ghi nhận số ca mắc SXH gia tăng trong mùa mưa từ tháng 7 - 9 hằng năm. Tuy nhiên, những năm gần đây, các bệnh viện ở Bangladesh tiếp nhận bệnh nhân mắc bệnh trong những tháng mùa đông ở mức cao kỷ lục.

Người bị nhiễm trùng lặp lại có nguy cơ biến chứng cao hơn và nguy cơ tử vong cũng cao hơn.

Bác sĩ Mohammad Rafiqul Islam của Trường Cao đẳng Y tế Shaheed Suhrawardy ở Dhaka nói rằng hầu hết bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện của ông đều mắc bệnh SXH lần thứ hai hoặc thứ ba.

Bên cạnh yếu tố biến đổi khí hậu, các chuyên gia y tế cảnh báo muỗi truyền bệnh SXH hiện phát triển khả năng kháng thuốc diệt côn trùng ngày càng tăng ở châu Á.

Nghiên cứu của Nhật Bản vào năm ngoái phát hiện quần thể muỗi từ một số quốc gia ở châu Á trải qua một loạt đột biến khiến chúng hầu như không bị ảnh hưởng bởi một số hóa chất được sử dụng để diệt trừ.

Mới đây, WHO cảnh báo số ca mắc bệnh SXH trên thế giới có thể đạt mức cao kỷ lục trong năm nay. Theo WHO, thế giới ghi nhận 4,2 triệu ca bệnh SXH trong năm 2022, cao gấp 8 lần so với năm 2000.