Biến vỏ chai nhựa thành đồ bảo hộ cho nhân viên y tế ở Thái Lan

(QNO) - Dự án PET To PPE tại Thái Lan góp phần đảm bảo nguồn cung cấp quần áo bảo hộ cho nhân viên y tế, bảo vệ môi trường, đặc biệt trong lúc cuộc chiến chống Covid-19 vẫn phức tạp.

Ông Metha Senthong - điều phối viên của dự án PET To PPE (Thái Lan). Ảnh: Bangkokpost

Dự án Yaek Khuat Chuai Mor hay PET To PPE do tổ chức Less Plastic Thailand khởi xướng vào năm ngoái sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Thái Lan. PET là loại nhựa dẻo, thuộc loại polyester, phổ biến nhất là được dùng làm vỏ chai nước khoáng. Ví như, 90% chai đựng nước ở Thái Lan là loại PET.

Ông Metha Senthong - điều phối viên của dự án cho biết, vì số ca mắc mới Covid-19 hằng ngày tại Thái Lan vẫn còn cao nên nhu cầu về thiết bị hay quần áo bảo hộ cá nhân y tế (quần áo PPE) cho lực lượng tuyến đầu chống dịch là rất lớn.

Tổ chức Dược phẩm Chính phủ Thái Lan ước tính hiện khoảng 35.000 bộ quần áo PPE được sử dụng hằng ngày ở nước này.

Dự án PET to PPE bao gồm cung cấp áo choàng y tế dùng trong khu cách ly có thể tái sử dụng. Nghĩa là, cứ mồi lần sử dụng và làm sạch, áo choàng này có thể tái sử dụng và sẽ được đánh dấu số lần đã được sử dụng, tối đa là 20 lần.

Loại áo choàng cách ly tái sử dụng của Less Plastic Thailand là loại áo PPE cấp 2, thích hợp cho các thủ thuật y tế nhỏ trong khi bộ quần áo PPE cấp 3 thích hợp cho phẫu thuật.



Nhân viên y tế cảm thấy thoải mái khi mặc quần áo PPE tái sử dụng. Ảnh: Bangkokpost

Đến nay, dự án PET To PPE nhận được sự quan tâm đông đảo của các nhà tài trợ, đóng góp vỏ chai nhựa PET. Trước khi dự án được khởi động, những bộ quần áo PPE có thể tái sử dụng được làm từ sợi nhập khẩu từ Đài Loan nhưng Metha Senthong và nhóm của ông vẫn ưu tiên tái sử dụng chất rác thải nhựa PET tại Thái Lan, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường ở đây.

Vì vậy, PET To PPE cũng kêu gọi người dân địa phương phân loại rác thải là vỏ chai nhựa để tái chế và sử dụng.

Metha cho biết quá trình chọn nguyên liệu là vỏ chai không màu, làm sạch, diệt khuẩn, sản xuất vỏ chai nhựa thành quần áo PPE với nấu chảy ở nhiệt độ cao, phủ chống thấm nước... đều phù hợp với tiêu chuẩn của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Thái Lan. Nhà máy sản xuất đồng thời phải có sự chấp thuận của FDA trước khi sản xuất quần áo PPE.

Bên cạnh tặng hàng nghìn bộ quận PPE cho các bệnh viện, cơ sở cách ly điều trị và phòng chống Covid-19, dự án PET To PPE cũng rao bán sản phẩm có giá khoảng 450 baht mỗi bộ trong khi bộ đồ PPE dùng một lần chỉ có giá 150 baht.

Tuy nhiên, mỗi bộ quần áo PPE có thể được sử dụng 20 lần và chi phí duy nhất là dịch vụ giặt là nên chỉ có giá trung bình là 50 baht cho mỗi lần sử dụng.