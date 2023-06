Bùng nổ thị trường xe điện ở New York

(QNO) - Tỷ lệ sở hữu ô tô điện tăng hơn gấp đôi ở bang New York và khu vực lân cận tại Mỹ vì tiện ích mà phương tiện này mang lại.

Ông John Sibley bày tỏ hài lòng khi sử dụng ô tô điện. Ảnh: NYT

Ông John Sibley (47 tuổi) - một nhân viên văn phòng tại Mỹ từng lái ô tô động cơ diesel mỗi ngày để đến chỗ làm gần Quảng trường Thời đại với quãng đường hơn 100km khiến ông mất nhiều chi phí cho tiền xăng.

Vào mùa đông năm ngoái, ông John Sibley quyết định mua một chiếc ô tô điện Chevrolet Bolt đã qua sử dụng.

Ông John Sibley Sibley cho biết: "Tôi từng tốn 100 USD mỗi tuần cho tiền xăng xe. Nhưng bây giờ, tôi đang chi 100 USD mỗi tháng với xe điện".

Theo tờ The New York Times (Mỹ), bang New York và các khu vực lân cận đang chứng kiến ​​sự tăng trưởng bùng nổ về ô tô điện nhờ các mẫu xe đa dạng hơn, nhiều trạm sạc hơn và giá thấp hơn. Lần đầu tiên, giá của một số ô tô điện có thể cạnh tranh với giá của các phương tiện chạy bằng xăng.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Atlas Public Policy, nếu như năm 2020, cứ 1.000 người thì có khoảng 3 xe điện ở khu vực đô thị New York, con số đó hiện tăng hơn gấp đôi lên khoảng 7 phương tiện/1.000 người.

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu sẵn sàng đầu tư 500 tỷ USD trong những năm tới để chuyển đổi khỏi động cơ đốt trong.

Sự tăng trưởng ở New York và các bang lân cận phản ánh sự xuất hiện ngày càng nhiều của xe điện trên toàn cầu và nhận thức đang thay đổi ở Mỹ về ô tô điện - một lựa chọn thích hợp về phương tiện thân thiện môi trường.

Việc mở rộng quyền sở hữu xe điện gắn liền với việc xây dựng các trung tâm sạc nhanh. Theo Volta - công ty lắp đặt bộ sạc, có ít nhất khoảng 1.500 bộ sạc công cộng ở thành phố New York và các vùng ngoại ô - tăng từ 551 vào năm 2019.

Trạm sạc xe điện.

Đáng chú ý, trong khi những người mua xe điện sớm nhất chủ yếu ở các khu vực giàu có tại Mỹ, trong 2 năm qua có sự gia tăng ở các quận có thu nhập trung bình.

Bà Meera Joshi - Phó Thị trưởng phụ trách hoạt động của New York nói: "Chúng tôi có số lượng lớn các phương tiện di chuyển qua New York mỗi ngày. Vì vậy, trong một thế giới mà chúng ta đang nhanh chóng chuyển đổi sang xe điện, chúng ta có tiềm năng đáng kinh ngạc để giảm lượng khí thải".

Dù vậy, bà Michelle Krebsn - nhà phân tích điều hành tại công ty tư vấn và nghiên cứu Cox Automotive cho rằng: "Để xe điện phát triển hơn nữa, chúng ta cần những loại xe điện có giá cả phải chăng cho đại chúng. Đây sẽ là một thách thức vì giá khoáng sản được sử dụng trong pin tăng chóng mặt. Chúng ta cần xe điện với phạm vi hoạt động xa hơn với việc mở rộng mạng lưới sạc xe điện".

Trong bài diễn văn liên bang năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố Sáng kiến ​​Justice40 - một chương trình nhằm chuyển đổi các chương trình liên bang và thúc đẩy "công bằng môi trường", trong đó ưu tiên dành quỹ liên bang cho các bộ sạc công cộng cho xe điện tại các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ.

[VIDEO] - Hoạt động của xe điện tại New York (nguồn NY1):