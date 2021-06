Chung tay bảo vệ đại dương

Hành động vì một “đại dương xanh”

NHƯ QUỲNH | 07/12/2020 - 13:30

UNESCO vừa phối hợp cùng Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An với sự tài trợ của Quỹ Coca-Cola Foundation tổ chức sự kiện “Thanh niên hành động vì đại dương xanh” tại bờ biển Cửa Đại, TP.Hội An. Tham gia sự kiện có ông Michael Croft - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, thành viên của 8 đội xuất sắc trong cuộc thi “Sáng kiến Thanh niên và Đổi mới sáng tạo vì đại dương xanh” (do UNESCO phát động vào ngày 8.6.2020) và hơn 300 bạn trẻ, người dân trên địa bàn.