Dấu ấn châu Á tại Oscar 2023

Những tượng vàng danh giá của giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh Oscar vừa gọi tên hai diễn viên gốc Á cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nam diễn viên Quan Kế Huy và nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh (từ trái sang phải) cùng các ngôi sao nhận tượng vàng Oscar 2023. Ảnh: Reuters

Sáng 13/3 (giờ Việt Nam), lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 95 diễn ra tại nhà hát Dolby nổi tiếng Hollywood ở thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ). Oscar là giải thưởng điện ảnh thường niên do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) trao tặng cho những đóng góp xuất sắc nhất trong năm.

Bộ phim Everything Everywhere All at Once (Tạm dịch: Cuộc chiến đa vũ trụ) với chi phí sản xuất 25 triệu USD (năm 2022) gây tiếng vang với tổng cộng 7 giải Oscar, trong đó có giải Nam diễn viên phụ suất sắc nhất cho ngôi sao gốc Á - Quan Kế Huy và Nữ diễn viên chính suất sắc nhất cho ngôi sao người Malaysia - Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh). Everything Everywhere All at Once của đồng đạo diễn người Mỹ Daniel Kwan và Daniel Scheinert là bộ phim hài, chính kịch, khoa học viễn tưởng nói về thuyết đa vũ trụ.

Quan Kế Huy (nghệ danh Jonathan Ke Quan) là diễn viên người Mỹ gốc Á sinh năm 1971, tốt nghiệp trường Nghệ thuật điện ảnh của Đại học Los Angeles. Quan Kế Huy trở thành ngôi sao nhí năm 12 tuổi trong bộ phim Indiana Jones and the Temple Doom của đạo diễn lừng danh Hollywood - Steven Spielberg và đóng chung với nam diễn viên gạo cội Harrison Ford.

Năm 1986, Quan Kế Huy xuất hiện trong bộ phim Nhật Bản Passengers (Norimono) cùng với ca sĩ thần tượng Nhật Bản Honda Minako, sau đó tham gia trong bộ phim truyền hình ngắn Together We Stand (1986 - 1987) với vai diễn Sam. Nam diễn viên cũng nhận vai Jasper Kwong trong bộ phim sitcom Head of the Class (1989 - 1991). Đặc biệt, Quan Kế Huy còn đóng vai chính trong các bộ phim The Goonies (1985) và Breathing Fire (1991)…

Everything Everywhere All At Once đánh dấu sự trở lại điện ảnh và vụt sáng của Quan Kế Huy sau hàng chục năm vắng bóng, truyền cảm hứng và khẳng định vị thế của diễn viên gốc Á trong thế giới điện ảnh Hollywood.

Trong bài phát biểu đầy cảm xúc khi nhận tượng vàng Oscar 2023, Quan Kế Huy cảm ơn đấng sinh thành: “Mẹ ơi, con vừa đoạt giải Oscar”. Nam diễn viên cũng nói đến việc đừng bao giờ từ bỏ ước mơ dù trải qua nhiều cay đắng: “Gửi tới các bạn ngoài kia, xin hãy giữ cho những giấc mơ của bạn được sống”.

Trong bộ phim Everything Everywhere All At Once, Quan Kế Huy đóng vai người chồng của nhân vật do Dương Tử Quỳnh thủ vai, khi họ cùng tìm cách kết nối với cô con gái trong câu chuyện đa chiều xuyên không gian và xuyên thời gian. Vai diễn cũng mang về cho Dương Tử Quỳnh tượng vàng Oscar hạng mục nữ chính xuất sắc nhất, khiến cô đi vào lịch sử Oscar với tư cách nữ diễn viên chính châu Á đầu tiên đoạt giải ở hạng mục này.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 và đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983. Sau đó, cô đến Hồng Kông để đi theo con đường điện ảnh, đặc biệt tham gia các vai diễn võ thuật và được mệnh danh là “đả nữ” gốc Á thành công bậc nhất Hollywood.

Bên cạnh Everything Everywhere All At Once, Dương Tử Quỳnh có nhiều vai diễn nhận cơn mưa lời khen như trong phim Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á) - 2018, Far North (Miền Bắc cực) - 2007, Memoirs of a Geisha (Hồi ức của một Geisha) - 2005, Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ngọa hổ tàng long) - 2000, Tomorrow Never Dies (Ngày mai không lụi tàn) - 1997…

Dương Tử Quỳnh phát biểu trong lễ nhận giải Oscar 2023: “Đây là ngọn hải đăng của hy vọng và khả năng. Đây là minh chứng cho thấy ước mơ lớn sẽ thành hiện thực. Đừng để bất kỳ ai nói với bạn rằng bạn đã qua thời kỳ đỉnh cao”.