Dấu ấn điện ảnh châu Á tại Quả cầu vàng 2022

Tối ngày 9.1.2022 (giờ Mỹ), do đại dịch Covid-19, kết quả giải thưởng Quả cầu vàng lần thứ 79 được cập nhật trên trang chủ và mạng xã hội. Với 2 lần được gọi tên, điện ảnh châu Á lan tỏa sức hút trong làng điện ảnh thế giới.

Nam diễn viên Hàn Quốc O Yeong-su trong phim “Trò chơi con mực”. Ảnh: 8days.sg

Ở tuổi 78, nam diễn viên gạo cội Hàn Quốc O Yeong-su nhận giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” hạng mục truyền hình của giải thưởng Quả cầu vàng lần thứ 79 cho vai diễn Oh Il Nam - người chơi số 001 trong trong sê-ri phim Squid Game (Trò chơi con mực). Squid Game do Netflix đầu tư, kể về một trò chơi sinh tồn trong đó người chơi đánh cược cả mạng sống để giành khoản tiền thưởng khổng lồ.

Bộ phim bom tấn Squid Game gồm 9 tập của Hàn Quốc dưới bàn tay đạo diễn Hwang Dong Huyk phá vỡ mọi kỷ lục để trở thành sê-ri phim truyền hình ăn khách nhất mọi thời đại trên Netflix chỉ sau chưa đầy một tháng ra mắt vào giữa tháng 9.2021, thu hút đến 1,65 tỷ giờ xem và làm khuynh đảo trên mạng xã hội. Phim cũng tạo ra vô số hoạt động trong thế giới thực bất chấp nhiều tranh cãi.

Diễn viên O Yeong-su xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác như Billy Crudup, Kieran Culkin, Mark Duplass, Brett Goldstein để thắng giải thưởng này. Đây cũng là lần đầu tiên một diễn viên Hàn Quốc được xướng tên ở hạng mục diễn xuất giải thưởng Quả cầu vàng của Mỹ - một giải thưởng của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood trao hàng năm cho các cống hiến xuất sắc trong ngành kỹ nghệ giải trí, cả ở Mỹ lẫn nước ngoài.

Nam diễn viên O Yeong-su được xem là một trong những diễn viên sân khấu vĩ đại nhất Hàn Quốc, xuất hiện trong hơn 200 tác phẩm sân khấu từ năm 1967 trước khi chuyển sang điện ảnh và truyền hình. Ông O Yeong-su tiết lộ cuộc sống của mình thay đổi kể từ khi Squid Game phát hành: “Tôi cảm thấy như mình đang bay trên không trung. Điều đó khiến tôi nghĩ, tôi cần bình tĩnh, sắp xếp suy nghĩ và giữ bản thân lại ngay bây giờ”.

Thành tích của diễn viên O Yeong-su đạt được ngay sau khi bà Youn Yuh-jung giành giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Oscar năm ngoái, là người Hàn Quốc đầu tiên giành giải Oscar, cho vai diễn trong “Minari”, một câu chuyện về giấc mơ Mỹ của người nhập cư Hàn Quốc.

Bộ phim Drive My Car (tạm dịch: Cầm lái cho tôi) của Nhật Bản đoạt giải Quả cầu vàng 2022 dành cho hạng mục “Phim không nói tiếng Anh”. Drive My Car của đạo diễn Hamaguchi Ryusuke xoay quanh câu chuyện hàn gắn những tâm hồn vụn vỡ. Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhật nổi tiếng Murakami Haruki (tác giả của cuốn tiểu thuyết Rừng Na Uy - một trong những cuốn sách có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20).

Bộ phim kéo dài 3 tiếng kể về Yusuke Kafuku (nam diễn viên Hidetoshi Nishijima thủ vai) - một đạo diễn kiêm diễn viên vô cùng nổi tiếng, người có một cuộc sống gia đình hạnh phúc cho đến khi người vợ để lại một bí mật và đột ngột từ giã cõi đời. Yusuke được mời làm đạo diễn cho một liên hoan sân khấu ở Hirosima, và tại đây, ông gặp Misaki, một cô gái trầm tính cũng là tài xế riêng của ông. Họ bắt đầu tiến triển một mối quan hệ mới.

Một ngày trước khi được Quả cầu vàng 2022 xướng tên, Drive My Car đoạt giải phim hay nhất của Hiệp hội các nhà phê bình phim quốc gia Mỹ. Cạnh đó, bộ phim còn được vinh danh giải đạo diễn, kịch bản và nam diễn viên chính xuất sắc. Drive My Car cũng từng thắng giải kịch bản hay nhất tại liên hoan phim Cannes 2021 diễn ra tại Pháp. Không những thế, vào tháng 11.2021, phim đoạt giải phim hay nhất năm 2021 do Giải điện ảnh châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 14 bình chọn.