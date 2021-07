Dịch Covid-19 toàn cầu diễn biến khó lường

(QNO) - Sau 9 tuần giảm liên tiếp, số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 trên toàn cầu tăng vọt trở lại. Indonesia vượt qua Ấn Độ trở thành tâm dịch của châu Á.

Indonesia đẩy mạnh tiêm chủng trong bối cảnh số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 tại nước này tăng vọt. Ảnh: Yakimaherald

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thế giới ghi nhận hơn 55.000 ca tử vong do Covid-19 trong tuần qua, tăng 3% so với tuần trước đó. Trong khi đó, số ca mắc mới tăng 10% lên gần 3 triệu ca, nhiều nhất là ở Brazil, Ấn Độ, Indonesia và Anh.

Sự đảo ngược này được cho là do tỷ lệ tiêm chủng thấp và việc nới lỏng các quy định về khẩu trang, các biện pháp phòng ngừa khác tại nhiều quốc gia.

Cạnh đó là sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta. Biến thể này lần đầu được phát hiện vào tháng 10 năm ngoái tại Ấn Độ, đến nay xuất hiện tại 111 quốc gia và có thể lan rộng toàn cầu trong những tháng tới.

Trong khi Indonesia vượt qua Ấn Độ để trở thành quốc gia có số ca mắc trong ngày hiện cao nhất thế giới với 54.000 trường hợp và gần 1.000 ca tử vong (ngày 14.7), tổng số người tử vong do Covid-19 tại Argentina vượt qua con số 100.000.

Số ca tử vong do Covid-19 hằng ngày ở Nga đạt mức cao kỷ lục trong tuần này. Ngày 13.7, Nga thông báo thêm 780 ca tử vong trong tổng số gần 25.000 ca mắc mới - mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Với tổng dân số 144,4 triệu người, đến nay chỉ có khoảng 30 triệu người Nga được tiêm phòng vắc xin Covid-19.

Tính đến ngày 15.7, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu vượt 189,1 triệu người, trong đó hơn 4,07 triệu người không qua khỏi.

Ở Bỉ, các ca nhiễm Covid-19, chủ yếu do biến thể Delta ở những người trẻ tuổi tăng gần gấp đôi trong tuần qua.

Lần đầu tiên trong vòng 6 tháng, nước Anh ghi nhận tổng số hơn 40.000 trường hợp mắc mới trong một ngày.

Tại Mỹ - một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trên thế giới, số ca nhiễm mới Covid-19 được xác nhận mỗi ngày tăng gấp đôi trong hai tuần qua lên mức trung bình khoảng 24.000 ca, mặc dù số ca tử vong vẫn đang có xu hướng giảm ở mức khoảng 260 ca một ngày.

Mức tăng đột biến lây nhiễm và tử vong do Covid-19 đã dẫn đến các hạn chế bổ sung ở những nơi như Sydney (Australia) - nơi có 5 triệu cư dân vẫn trong tình trạng phong tỏa cho đến ít nhất là cuối tháng 7, lâu hơn hai tuần so với kế hoạch.

Đầu tuần này, Hàn Quốc bắt đầu thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay tại vùng thủ đô Seoul (gồm thủ đô Seoul và những nơi lân cận như thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi) cho đến 25.7 khi ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục trong ngày.

WHO cảnh báo thế giới không nên chủ quan trước tình hình phức tạp của Covid-19 ngay cả khi số ca nhiễm mới và tử vong giảm. Diễn biến khó lường của đại dịch khiến kế hoạch trở lại cuộc sống bình thường mới trên toàn cầu gặp khó khăn hơn.