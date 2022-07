Đồng euro rớt giá mạnh, người Mỹ đổ xô du lịch châu Âu

Biển An Bàng đông khách du lịch trở lại

NGUYỄN QUỲNH | 16/04/2022 - 16:57

(QNO) - Sau gần 3 năm phải “ngủ đông” vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, vài tuần gần đây, biển An Bàng (phường Cẩm An, TP.Hội An) lại trở lại không khí sôi động với hàng nghìn khách du lịch quay trở lại để tham quan, tắm biển và nghỉ ngơi. Điều này khiến cho vùng biển đẹp, nổi tiếng này thêm nhộn nhịp, người làm du lịch địa phương có thêm thu nhập.