Giá lương thực thế giới tăng trở lại

(QNO) - Giá lương thực bao gồm mặt hàng gạo gia tăng sau khi Nga chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen và Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo.

Chợ gạo ở Ấn Độ. Ảnh: Bloomberg

Giá gạo, ngũ cốc, dầu thực vật... tăng mạnh

Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) vừa thông báo chỉ giá lương thực trong tháng 7/2023 tăng 1,3% so với tháng 6/2023 do chi phí gạo và dầu thực vật cao hơn.

Trước đó, giá hàng hóa giảm kể từ khi đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái sau khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine. Khi đó, nguồn cung bị gián đoạn từ hai quốc gia này làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Nga và Ukraine là các nhà cung cấp hàng đầu về lúa mì, lúa mạch, dầu hướng dương và các sản phẩm thực phẩm giá cả phải chăng khác, đặc biệt đến nhiều quốc gia châu Phi, Trung Đông và châu Á.

Thế giới đang hồi phục sau những cú sốc giá cả vốn làm gia tăng lạm phát, nghèo đói và mất an ninh lương thực ở các quốc gia đang phát triển phụ thuộc vào nhập khẩu.

Nhưng giờ đây có những rủi ro mới sau khi vào tháng 7 vừa qua Nga rút khỏi thỏa thuận do Liên hiệp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian nhằm cung cấp các biện pháp bảo vệ cho các tàu chở nông sản của Ukraine đi qua Biển Đen.

Ông Maximo Torero - nhà kinh tế trưởng của FAO cho biết, giá lúa mì quốc tế tăng 1,6% trong tháng 7 so với tháng 6/2023, mức tăng đầu tiên trong vòng 9 tháng qua.

Đáng lo ngại hơn là lệnh xuất khẩu của Ấn Độ đối với một số loại gạo trắng không phải basmati để bình ổn giá gạo nội địa trước hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hướng tiêu cực đến sản xuất lúa gạo, đã thúc đẩy việc tích trữ loại lương thực này ở một số nơi trên thế giới.

Trên thị trường, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên mức cao nhất trong 15 năm, đạt 627 - 630 USD/tấn so với mức giá 545 USD/tấn vào tuần trước. Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ lên mức kỷ lục 450 - 455 USD/tấn.

Giá dầu thực vật cũng tăng vọt 12,1% trong tháng 7/2023 sau khi giảm 7 tháng liên tiếp; giá dầu hướng dương tăng 15%.

Thách thức về nguồn cung

Ông Maximo Torero nói: "Dù thế giới có đủ nguồn cung cấp lương thực, thách thức đối với nguồn cung từ các nhà sản xuất lớn do xung đột, hạn chế xuất khẩu hoặc thiếu hụt sản xuất do thời tiết cực đoan có thể dẫn đến mất cân bằng cung và cầu giữa các khu vực, đẩy giá hàng hóa tăng và khả năng gây rủi ro cho an ninh lương thực".

Giá thực phẩm địa phương đang tăng ở nhiều nước đang phát triển vì đồng tiền của họ suy yếu so với đồng USD vốn được sử dụng để mua ngũ cốc và dầu thực vật. "Việc giá lương thực tăng trở lại có thể khiến tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài hơn dự kiến" - ông Maximo Torero nhận định.

FAO cho biết giá gạo thế giới tăng 2,8% trong tháng 7/2023 so với một tháng trước đó và tăng 19,7% trong năm nay, đạt mức cao nhất kể từ tháng 9/2011. Giá gạo đắt hơn làm gia tăng mối quan ngại về an ninh lương thực đối với một bộ phận lớn dân số thế giới, đặc biệt là những người nghèo nhất và người dành phần lớn thu nhập để mua lương thực.