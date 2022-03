Giá lương thực thế giới tăng vọt

(QNO) - Giá lương thực thế giới đạt mức cao nhất trong lịch sử 61 năm, theo chỉ số giá lương thực của Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hiệp quốc (FAO).

FAO cảnh báo giá lương thực tăng cao khiến người dân nghèo gặp khó khăn, nhất là các nước phụ thuộc vào nhập khẩu. Ảnh: Straittimes

Theo FAO, giá lương thực trên thế giới được đẩy lên cao hơn do các vấn đề về chuỗi cung ứng và cuộc khủng hoảng Ukraine.

Chỉ số giá lương thực đạt trung bình 140,7 điểm trong tháng 2 vừa qua. Con số này cao hơn 3,9% so với tháng 1.2022, cao hơn 24,1% so với tháng 2.2021 và cao hơn 2% so với mức cao nhất mọi thời đại trước đó được thiết lập vào tháng 2.2011.

Các mặt hàng lương thực dẫn đầu trong đợt tăng lần này là dầu thực vật (tăng 8,5%) và các sản phẩm từ sữa (6,4%) so với tháng trước đó. Còn giá thịt tăng mức 1,1%.

Chỉ số này được tính dựa theo 23 loại thực phẩm chính, trong đó, giá ngũ cốc tăng 3% so với tháng trước đó, do những quan ngại về nguồn cung do cả Nga và Ukraine đều là những nhà xuất khẩu lúa mì lớn của thế giới.

Chỉ số giá lương thực của FAO ra đời từ năm 1961, sử dụng giá trị trung bình từ năm 2014 đến 2016 là giá trị 100, và được điều chỉnh theo lạm phát.

Một mặt hàng có giá giảm là đường, giảm 1,9% và là lần giảm thứ ba liên tiếp. FAO cho biết triển vọng sản xuất mạnh mẽ ở Ấn Độ, Thái Lan và Brazil giữ giá mặt hàng này thấp.