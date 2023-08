Giao hàng bằng máy bay không người lái ở Seongnam

(QNO) - BGF Retail - nhà điều hành chuỗi cửa hàng tiện lợi CU mắt dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái tại các khu vực bể bơi ngoài trời ở thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Máy bay không người lái đang thực hiện nhiệm vụ giao hàng. Ảnh: Yonghap

Dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái (drone) hiện có tại hai điểm vui chơi công viên nước thuộc khu vực Tancheon của Seongnam. Kiện hàng được thả vào một điểm định trước.

CU có kế hoạch mở rộng việc giao hàng bằng máy bay không người lái đến các địa điểm cắm trại ở quận Taean của tỉnh Nam Chungcheong bắt đầu từ tháng 9.

BGF Retail cho biết, các khu vực công viên nước ở Tancheon gặp khó khăn đối với việc giao hàng bằng ô tô hoặc xe máy thông thường vì lý do an toàn. Máy bay không người lái đảm bảo các dịch vụ nhanh hơn và an toàn hơn như cách bay qua sông.

Hiện phí dịch vụ này của CU là 3.000 won (55 nghìn đồng)/chuyến. Đơn nhận hàng bao gồm đồ ăn nhẹ và đồ uống cũng như các vật dụng cần thiết cho khu vui chơi ở công viên nước như dầu gội đầu, khăn tắm, băng cá nhân... CU có kế hoạch mở rộng các mặt hàng dựa trên nhu cầu của khách hàng.

Dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái hoạt động từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Khách hàng có thể đặt hàng bằng cách sử dụng mã QR chuyên dụng để giao hàng hoặc thông qua trang web Zero Lab.

Giao hàng bằng máy bay không người lái trong ngành cửa hàng tiện lợi không hoàn toàn mới ở Hàn Quốc. Những các thử nghiệm trước đây chủ yếu tập trung vào các vùng sâu vùng xa hay khu cắm trại - nơi khả năng tiếp cận hạn chế.