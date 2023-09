Liên hiệp quốc thảo luận giải quyết thách thức toàn cầu

(QNO) - Nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của 193 nước thành viên Liên hiệp quốc (LHQ) tề tựu về New York (Mỹ) để thảo luận những vấn đề toàn cầu từ phát triển bền vững, biến đổi khí hậu đến dịch bệnh...

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: Reuters

Mục tiêu phát triển bền vững của LHQ

Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ từ ngày 19 - 26/9 tại trụ sở LHQ ở New York thu hút sự tham dự của khoảng 150 nguyên thủ/người đứng đầu chính phủ.

Sự kiện thường niên năm nay diễn ra vào thời điểm thế giới đi được nửa chặng đường thực hiện các cam kết phát triển bền vững của LHQ (2015 - 2030) nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo tất cả mọi người được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030 ở mỗi quốc gia thành viên (LHQ).

Tuy nhiên, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterre cho biết, tiến trình này đang đi chậm lại, thậm chí đứng trước nguy cơ bỏ lỡ khi thế giới phải đối mặt với những tác động cùng lúc từ thảm họa khí hậu, xung đột, suy thoái kinh tế đến ảnh hưởng kéo dài của COVID-19.

Ông Antonio Guterre nói: "Đến nay, chỉ có 15% mục tiêu là đi đúng hướng".

Do đó, người đứng đầu LHQ kêu gọi hội nghị thượng đỉnh về các mục tiêu phát triển bền vững phải là thời điểm đoàn kết để tạo động lực mới, tăng tốc hành động nhằm hướng tới đích vào năm 2030.

Giải quyết khủng hoảng khí hậu

Vào ngày 20/9 tới, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tìm cách biến lời nói thành hành động tại hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu - một cột mốc chính trị quan trọng trong việc tiến hành đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng tồi tệ.

Biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng trở nên khốc liệt. Ảnh: Gettyimages

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterre cảnh báo, nhân loại đang tiến tới mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 2,6 - 2,8 độ C vào cuối thế kỷ này và nhấn mạnh sự cấp bách của việc quay trở lại mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp.

Ông Guterres nói: "Điều đó vẫn có thể thực hiện được với ý chí chính trị, nhưng còn rất nhiều việc cần phải làm".

Một trong những vấn đề lớn hiện nay là làm thế nào tốt nhất để thế giới chuyển từ nhiên liệu hóa thạch tạo ra khí thải sang năng lượng xanh, sạch.

Định hình thế giới tươi sáng hơn sau đại dịch

Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ xem xét con đường tốt nhất phía trước, từ chuẩn bị cho những đại dịch trong tương lai đến xây dựng nền kinh tế bền vững, với mục tiêu bao trùm là cải thiện sức khỏe của con người và hành tinh.

Do đó, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ triệu tập một cuộc họp về chuẩn bị đại dịch vào ngày 20/9. Các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thông qua một tuyên bố nhằm huy động ý chí chính trị ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trong cuộc chiến phòng ngừa, sẵn sàng chống các đại dịch có thể xảy ra.

Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân - một trong những mục tiêu phát triển bền vững của LHQ. Ảnh: WHO

Ông Guterres cũng nói về ba cuộc đàm phán cấp bộ trưởng chưa từng có sẽ diễn ra tuần này về y tế công cộng toàn cầu: chuẩn bị cho đại dịch, bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và bệnh lao. Trong đó, ông Guterres cho biết, chăm sóc sức khỏe toàn dân là một mục tiêu thiết yếu của LHQ.