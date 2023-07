Logos Hope - nơi lan tỏa văn hóa đọc sách

Sau khi ghé thăm hơn 480 cảng khác nhau tại 150 quốc gia và chào đón 49 triệu lượt khách, Logos Hope - thư viện sách nổi lớn nhất thế giới vừa cập bến Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE).

Nhiều độc giả ghé thăm hội chợ sách nổi Logos Hope. Ảnh: Middleeastey1

Hội chợ sách nổi hay thư viện nổi Logos Hope với hơn 5.000 đầu sách trên con tàu lớn vòng quanh thế giới, cập bến mỗi cảng với thời gian hai tuần để mở cửa miễn phí, chào đón hàng nghìn lượt khách.

Mỗi năm, Logos Hope đón khoảng một triệu lượt khách đến khám phá thế giới sách trên con tàu với nhiều thể loại khác nhau từ công nghệ, lịch sử, triết học, nghệ thuật, văn học, khoa học, thể thao, nấu ăn, tập bản đồ, địa lý, từ điển... phù hợp với sở thích và mọi lứa tuổi.

Lần này, con tàu cập cảng tại UAE còn bao gồm 350 tình nguyện viên đến từ hơn 65 quốc gia. Nhiều cuốn sách trên tàu được quyên góp bởi các tổ chức từ thiện ở quốc gia mà con tàu cập cảng.

Trên con tàu Logos Hope cũng diễn ra nhiều sự kiện thú vị như diễn kịch dành cho khán giả “nhí”, trình diễn nghệ thuật của các thành viên thủy thủ đoàn. Du khách có thể tìm hiểu về lịch sử Logos Hope thông qua một đoạn video ngắn trên các màn hình tương tác hay thưởng thức ly cà phê trên tàu.

Silas Borch - Giám đốc dự án của Logos Hope cho biết: “Một trong những điểm nổi bật đối với nhiều vị khách là trải nghiệm lần đầu tiên bước lên một con tàu rất lớn. Hàng nghìn cuốn sách được trưng bày, bạn đọc có thể đọc tại chỗ hoặc mua với giá phải chăng. Nhiều khách cho biết rất hài lòng và đây là cơ hội đầu tiên để tiếp cận với nhiều loại tài liệu mà trước đây họ chưa đọc”.

Ali Abdel Karim - Giáo sư người Anh nói: “Tôi đã tìm thấy rất nhiều sách khoa học khác nhau trên Logos Hope, từ những cuốn sách cổ, lâu đời đến những cuốn sách hiện đại mới xuất bản. Rất thú vị”.

Ibrahim Mostafa - người vừa đến thăm thư viện sách nổi Logos Hope bày tỏ: “Tôi mong chờ còn tàu quay trở lại Ai Cập trong hơn 10 năm. Tôi đến từ thành phố Alexandria. Dù chúng tôi có một trong những thư viện lớn nhất thế giới, như thư viện Alexandria, sự hiện diện của thư viện sách nổi này là một cơ hội lịch sử tuyệt vời”.

Ngoài việc trưng bày và bán sách, các tình nguyện viên của Logos Hope còn tham gia các chương trình tiếp cận cộng đồng thúc đẩy xóa mù chữ và giáo dục, giúp tạo ra tác động lâu dài đối với cộng đồng mà con tàu ghé thăm.

Các tình nguyện viên thăm bệnh viện, trường học, trại trẻ mồ côi, cung cấp sách và nhu yếu phẩm để chia sẻ tình yêu thương, thắp sáng hy vọng trong cuộc sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bản thân hàng trăm tình nguyện viên trên tàu đến từ khắp nơi trên thế giới cùng chung nhiệm vụ truyền bá kiến thức, truyền cảm hứng đọc sách phải làm việc cùng nhau trên tinh thần đoàn kết, hòa bình trong không gian con tàu, chia sẻ kinh nghiệm trong công việc thiện nguyện để mang lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Đây cũng là cuộc giao lưu, gặp gỡ đa văn hóa mang đến cho các thành viên thủy thủ đoàn những cơ hội quý giá để học các kỹ năng mới và phát triển tính cách.

Thư viện sách nổi Logos Hope do Tổ chức phi chính phủ Good Books for All (tạm dịch: Sách hay cho mọi người) của Đức khởi động vào năm 2009 như một phần trong sứ mệnh nhân đạo nhằm truyền bá kiến thức và thúc đẩy giao lưu văn hóa. Kể từ đó, con tàu ghé thăm 480 cảng ở 150 quốc gia, đón 49 triệu lượt khách và bán được hơn 10 triệu cuốn sách.