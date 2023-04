Nắng nóng bao trùm nhiều nơi tại châu Á

(QNO) - Nhiều quốc gia khu vực châu Á đang trải qua đợt sóng nhiệt khắc nghiệt với nhiệt độ tăng cao bất thường.

Người dân Ấn Độ đang chống chọi thời tiết nóng bức. Ảnh: Thehansindia

Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết nhiều khu vực miền Bắc, Đông và Trung Ấn Độ bao gồm các bang Uttar Pradesh, Tây Bengal, Bihar, Jharkhand, Sikkim, Odisha và Andhra Pradesh có thể oằn mình gánh chịu đợt nắng nóng cao hơn mức trung bình kéo dài cho đến tháng 5 tới, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C.

Các chuyên gia thời tiết Ấn Độ xác nhận nhiệt độ trung bình tại nước này tăng khoảng 0,7% từ năm 1901 đến 2018, một phần do biến đổi khí hậu.

Tháng 2 vừa qua, nhiệt độ tối đa trung bình trên khắp Ấn Độ là 29,5 độ C - mức cao nhất trong hơn 120 năm qua.

Ngày 16/4 vừa qua, ít nhất 13 người tử vong và nhiều người khác nhập viện vì say nắng ở bang Maharashtra sau khi tham dự một buổi lễ trao giải.

Nắng nóng buộc nhiều trường học tại Ấn Độ như tại bang Tripura và Tây Bengal phải tạm thời đóng cửa hoặc thay đổi thay gian dạy học do nhiệt độ tăng hơn 5 độ C so với bình thường.

Các nhà chức trách Ấn Độ khuyến cáo người dân tăng cường bảo vệ sức khỏe như uống đủ nước, mặc quần áo thoáng khí và tránh thức ăn đường phố trong điều kiện thời tiết hiện nay.

Nắng nóng kèm khói bụi tại Malaysia . Ảnh: Bernama

Tại Malaysia, Bộ trưởng Y tế Zaliha Mustafa kêu gọi người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời cũng như cần đeo khẩu trang trong thời tiết nắng nóng và bụi mù để tránh rủi ro sức khỏe, đặc biệt các khu vực gồm Johan Setia, Kelantan, Kota Bhar.

Các nhà chức trách Malaysia dự kiến nước này sẽ trải qua thời tiết nắng nóng kéo dài cho đến tháng 8, sẽ ảnh hưởng đến tất cả các bang, trong đó các bang ở phía bắc và phía đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Thời tiết nắng nóng gây ra nhiều vụ hỏa hoạn và cháy rừng, không chỉ gây bụi khói nguy hiểm tại Malaysia mà còn ảnh hưởng đến các nước láng giềng khu vực Đông Nam Á.

Chiều qua 18/4, Malaysia ban hành cảnh báo sóng nhiệt cấp 1 (màu vàng) đối với các khu vực Marudi, Sibu, Betong, Jempol, Jeli và Kuala Lumpur - những nơi có nhiệt độ tối đa từ 35 độ C đến 37 độ C trong ít nhất 3 ngày liên tiếp.

Ảnh: Bdnews24.com

Dù nắng nóng đã giảm nhẹ ở thủ đô Dhaka nhưng các khu vực khác của Bangladesh vẫn đang trải qua nhiệt độ lên tới 43 độ C.

Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống của người dân của đất nước Nam Á này. Theo nhà khí tượng học Shaheenul Islam, đợt nắng nóng hiện tại có thể kéo dài thêm vài ngày tới. Gió nam thổi khiến nhiệt độ ở thủ đô Bangladesh giảm nhẹ nhưng độ ẩm tăng cao, gây khó chịu cho người dân thành phố.

Theo nhà khí tượng học Shaheenul Islam, thành phố Ishwardi vừa ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong những năm gần đây. Hay các đợt nắng nóng ở thành phố Rajshahi là điều thường xảy ra vào thời điểm này trong năm, nhưng nhiệt độ trong khu vực tăng nhanh do thiếu mưa trầm trọng.

Như vào cuối tuần qua, nhiệt độ ở Dhaka là 40,6 độ C, cao nhất trong khu vực trong 5 thập kỷ qua...