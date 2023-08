New York cấm TikTok trên thiết bị của chính quyền

(QNO) - Thành phố New York (Mỹ) vừa ban hành lệnh cấm cấm ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok trên các thiết bị do chính quyền sở hữu do lo ngại về tính bảo mật.

New York cấm TikTok vì lo ngại tính bảo mật. Ảnh: Globalvillagespace

Ngày 16/8 (giờ địa phương), trong một tuyên bố chính thức, ông Mayor Eric Adams - Thị trưởng New York cho biết, TikTok gây ra mối đe dọa an ninh đối với các mạng kỹ thuật của thành phố.

Theo đó, các cơ quan tại New York phải xóa ứng dụng TikTok trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành lệnh cấm và nhân viên sẽ mất quyền truy cập vào ứng dụng cũng như trang web của ứng dụng trên các thiết bị và mạng thuộc sở hữu của thành phố.

TikTok thuộc sở hữu của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc ByteDance và hiện có hơn 150 triệu người Mỹ sử dụng.

TikTok đối mặt với lời kêu gọi ngày càng tăng từ các nhà lập pháp Mỹ về lệnh cấm trên toàn nước Mỹ vì lo ngại tính bảo mật dù TikTok tuyên bố thực hiện các biện pháp đáng kể để bảo vệ quyền riêng tư, bảo mật của người dùng và cho biết chưa chia sẻ và thậm chí sẽ không chia sẻ dữ liệu người dùng Mỹ với chính phủ Trung Quốc.

Tháng 5/2023, Montana trở thành tiểu bang đầu tiên ở Mỹ cấm ứng dụng TikTok với lý do để bảo vệ quyền riêng tư hay thông tin dữ liệu cá nhân của cư dân tại tiểu bang.

Tại Mỹ, TikTok cũng như Apple và Google - những công ty vận hành các cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ bị phạt nếu vi phạm lệnh cấm.