Nhật Bản vào mùa hoa anh đào

Nhiều du khách quốc tế bắt đầu đổ về Nhật Bản để khám phá "Đất nước mặt trời mọc" sau gần 3 năm đóng cửa vì COVID-19, nhất là khi mùa hoa anh đào đang nở rộ.

Du khách ngắm hoa anh đào tại Nhật Bản. Ảnh: EPA-EFE

Để đón làn sóng du khách, ngành du lịch cũng như người dân Nhật Bản phấn khích tô điểm mọi thứ từ nhà hàng, phương tiện công cộng, đường phố với các cành đào sắc thắm, kể cả tác phẩm nghệ thuật số.

Nền tảng hàng đầu về dịch vụ trực tuyến KKday Nhật Bản cho biết hoạt động đặt chỗ từ nước ngoài trong khoảng thời gian từ ngày 18/3 đến ngày 30/4 đạt khoảng 50% so với số liệu vào mùa hoa anh đào năm 2019. Tuy nhiên, công ty có nhiều hy vọng về sự phục hồi hoàn toàn vào thời điểm mà hoa nở rộ, tỏa sắc nhất.

Ông Kosei Obuchi - Chủ tịch của KKday nói: "Chúng tôi hy vọng con số này sẽ vượt qua mức của năm 2019. Dù mọi người có xu hướng đặt khách sạn trước một hoặc hai tháng, song với các hoạt động, đại đa số chỉ đặt trước một tháng hoặc hai tuần".

Nhà điều hành KKday có lý do để lạc quan. Lượng đặt phòng cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ ngày 20 - 29/1 tăng khoảng 250% so với mức của năm 2019. Mức phục hồi của công ty trong tháng 1/2023 đạt 180%, cao hơn so với thị trường chung. Nỗ lực của công ty nhằm thu hút nhiều khách hàng hơn bằng cách tận dụng sự thay đổi kỹ thuật số trong thời kỳ đại dịch được đền đáp.

Ông Obuchi cho biết: "Những khách hàng từng đến các cửa hàng thực tế (để đặt chỗ) giờ quen với việc mua hàng trực tuyến. KKday có thể khai thác thành công nhu cầu đó".

Lần đầu tiên sau 3 năm, Ueno - công viên lớn nhất Tokyo và là nơi cư ngụ của hơn 1.000 cây hoa anh đào hay "chốn bồng lai xứ Phù Tang" sẽ hóa thành một biển hoa màu hồng vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 và cho phép mọi người tụ tập dưới tán cây ăn uống để ngắm hoa anh đào.

Mùa hoa nở thường chỉ kéo dài khoảng một tuần. Thế nhưng, trên khắp Nhật Bản, mùa hoa anh đào lại có thể kéo dài đến 3 tháng do thời điểm nở hoa khác nhau ở từng địa phương.

Sinh viên Li Hsin (Đài Loan) từng đến thăm Nhật Bản nhiều lần trước đại dịch, cũng vừa tham gia chuyến tham quan ngắm hoa anh đào ở Tokyo bằng dịch vụ "uống trà chiều trên xe buýt" đặt qua KKday cho biết: “Tôi từng đến Nhật nhiều lần nhưng chưa bao giờ vào mùa hoa anh đào. Vì vậy, tôi muốn trở lại để trải nghiệm một cuộc hành hương ngắm hoa anh đào".

Planets Tokyo - bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số ở Toyosu, cũng chứng kiến lượng du khách nước ngoài tăng đột biến kể từ khi Nhật Bản nới lỏng các hạn chế biên giới.

Từ tháng 3 đến cuối tháng 4, bảo tàng biến hai trong số các cuộc triển lãm của mình thành không gian nơi hoa anh đào nở rộ bằng kỹ thuật số - nơi du khách đắm chìm trong tác phẩm nghệ thuật đồ họa máy tính tuyệt đẹp.

Bởi vậy, mùa hoa anh đào năm nay được cho là sẽ tạo động lực khôi phục toàn bộ ngành du lịch cũng như các ngành dịch vụ liên quan của Nhật Bản.

Hoa anh đào không chỉ là biểu tượng văn hóa của của Nhật Bản mà còn được đưa vào ngành ẩm thực, tạo thêm hương vị độc đáo cho các món ăn truyền thống vào mùa này.

Các tiệm bánh đua nhau giới thiệu các món ăn truyền thống đặc sắc được làm với một phần nguyên liệu làm từ hương, hoa anh đào như món thạch mát lạnh sakura yokan, bánh gạo nướng giòn senbei, bánh mochi hoa anh đào, cơm nắm sakura onigiri, kem hoa anh đào.

Cạnh đó, hoa anh đào còn được dùng để chế biến rượu anh đào sakura hay trà hoa anh đào sakura để du khách nhâm nhi, thưởng thức.