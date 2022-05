Nhiều nước cam kết tăng cường an ninh lương thực

(QNO) - Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cùng hơn 20 quốc gia vừa ra tuyên bố chung nhằm củng cố an ninh lương thực toàn cầu trong bối cảnh giá cả lương thực leo thang.

Giá nhiều mặt hàng tăng vọt khiến người tiêu dùng cân nhắc khi chọn mua. Ảnh: Gettyimages

Tuyên bố chung của EU, WTO và 20 quốc gia bao gồm những nhà xuất khẩu nông sản lớn như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc cảnh báo về những tác động toàn cầu đối với khủng hoảng an ninh lương thực, nhấn mạnh tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc duy trì thị trường nông sản và thương mại mở, có thể dự đoán được.

Chính điều này sẽ đảm bảo dòng chảy liên tục của thực phẩm, cũng như các sản phẩm, dịch vụ và đầu vào thiết yếu cho chuỗi cung ứng, sản xuất nông sản và thực phẩm.

Trước đó, Liên hiệp quốc cảnh báo xung đột Nga - Ukraine và các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Moscow làm gián đoạn nguồn cung cấp lương thực toàn cầu, dấy lên lo ngại về nạn đói lan rộng vốn đã nghiêm trọng do Covid-19 gây ra.

Bởi, cả Nga và Ukraine nằm trong số những vùng chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu của toàn cầu ở một số mặt hàng chính, bao gồm lúa mì, dầu thực vật và bắp.

Như Nga cùng với Ukraine chiếm khoảng 30% xuất khẩu lúa mì và 20% xuất khẩu ngũ cốc toàn cầu. Ukraine cũng là nhà cung cấp chính cho Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hiệp quốc.

Xung đột góp phần khiến giá cả hàng hóa tăng vọt, với giá dầu thực vật tăng 40% ở châu Âu trong 2 tháng qua, khiến tình trạng thiếu hụt trên các thị trường càng trở nên sâu sắc hơn khi một số quốc gia như Indonesia, Argentina cấm xuất khẩu dầu ăn để đảm bảo nguồn cung trong nước của họ.

Nhà máy chế biến thực phẩm tại Canada. Ảnh: Canadian Press

Do đó, WTO, EU và hơn 20 quốc gia cam kết làm việc cùng nhau giúp đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm đủ dinh dưỡng, an toàn, giá cả phải chăng, dễ tiếp cận và luôn sẵn sàng cho tất cả mọi người, kể cả những người nghèo nhất, dễ bị tổn thương nhất và những người phải di dời nhà cửa do xung đột...

Tuyên bố cảnh báo việc áp dụng các biện pháp như cấm và hạn chế xuất khẩu phi lý đối với các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm, làm tăng sự không chắc chắn và có thể dẫn đến vòng xoáy tăng giá cũng như nhiều hạn chế khác.

Các nhà lãnh đạo cho biết các biện pháp giảm thiểu tác động đến an ninh lương thực của bất kỳ quốc gia nào nên "ít xáo trộn nhất có thể" và phải tuân theo các quy định của WTO để cho phép thị trường và dòng thực phẩm hoạt động hiệu quả nhất có thể.

Cạnh đó, tuyên bố chung nhấn mạnh không nên áp đặt lệnh cấm hoặc hạn chế xuất khẩu đối với thực phẩm do WFP mua vì mục đích nhân đạo.