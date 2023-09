Nhiều nước gửi cứu trợ đến Lybia sau thảm họa lũ lụt

(QNO) - Nỗ lực viện trợ toàn cầu đang tăng mạnh nhằm hỗ trợ Libya khắc phục hậu quả lũ lụt tàn khốc khi Thị trưởng thành phố Derna cho biết số người tử vong có thể lên tới 20 nghìn người.

Ước tính 1/4 thành phố Derna của Libya bị xóa sổ vì thảm họa lũ lụt do vỡ đập. Ảnh: AFP

Ngày 11/9 vừa qua, hai con đập lớn gần thành phố cảng Derna miền Đông Libya bị vỡ òa dưới áp lực lượng nước khổng lồ sau cơn bão Daniel gây ra thảm họa lũ lụt tàn khốc chưa từng có tại quốc gia Bắc Phi này.

Biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân sâu xa thúc đẩy cơn bão Daniel trút lượng mưa khổng lồ xuống Derna.

Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ tại Libya thống kê, tính đến ngày 15/9, hơn 11.300 người đã được xác định thiệt mạng trong thảm họa.

Trong khi đó, ông Abdulmenam al-Ghaithi - Thị trưởng thành phố Derna cho biết con số trên thực tế còn có thể cao hơn, thậm chí lên đến 20 nghìn người vì vẫn còn hàng nghìn người mất tích.

Thế giới đang hướng về Lybia với sự góp sức của nhiều quốc gia và tổ chức.

Máy bay vận tải quân sự từ các quốc gia Trung Đông và châu Âu cùng với tàu thuyền đã vận chuyển viện trợ khẩn cấp tới quốc Lybia.

Liên hiệp quốc cam kết 10 triệu USD để hỗ trợ những người sống sót ở Libya, trong đó có ít nhất 30 nghìn người bị mất nhà cửa ở Derna. Đó là gần một phần ba dân số trước thảm họa của thành phố phía Đông Libya.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết sẽ trích 2 triệu USD từ quỹ khẩn cấp để hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt Lybia.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người sống sót cũng ngày càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, WHO đang triển khai các nguồn cung cấp dự phòng đã có ở Lybia cũng như gửi các nguồn cung cấp liên quan điều trị chấn thương, phẫu thuật và cấp cứu từ trung tâm hậu cần của WHO ở Dubai.

Vương quốc Anh thông báo sẽ gửi "gói viện trợ ban đầu" trị giá 1 triệu bảng Anh và cho biết đang làm việc với “các đối tác đáng tin cậy” để xác định các nhu cầu cơ bản cấp bách nhất bao gồm nơi ở, chăm sóc sức khỏe và vệ sinh.

Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi của Ai Cập - nước láng giềng Libya quyết định thành lập các trại tạm trú cho người sống sót sau thảm họa Libya.

Pháp đã gửi khoảng 40 nhân viên cứu hộ và hàng tấn vật tư y tế cùng với một bệnh viện dã chiến.

Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ gửi thêm hỗ trợ bằng tàu bao gồm cả hai bệnh viện dã chiến.

Hàng cứu trợ từ nhiều nước đang hướng về Lybia. Ảnh: AFP

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho biết đã gửi chuyến hàng hỗ trợ lương thực đầu tiên tới Libya gồm gạo, mì ống, đường, bột mì, cà chua, đậu trắng, dầu ăn để giúp đỡ cho hơn 52 nghìn người đang bị ảnh hưởng.

Một tàu hải quân từ Italia cũng tới Libya để cung cấp hỗ trợ hậu cần và y tế trong khi Liên minh châu Âu cho biết viện trợ từ Đức, Romania và Phần Lan đã được gửi tới.

Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất điều hai máy bay chở gần 150 tấn lương thực, hàng cứu trợ và vật tư y tế cùng 40 tấn hàng hóa khác đến từ Kuwait…

Truyền thông Palestine đưa tin một phái đoàn cứu hộ đã khởi hành từ Ramallah và Jordan cử một máy bay quân sự chở đầy các gói hàng thực phẩm, lều, chăn và nệm... đến Lybia.