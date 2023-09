Nhu cầu sầu riêng toàn cầu tăng mạnh

(QNO) - Nhu cầu toàn cầu về sầu riêng - trái cây nhiệt đới hiện tăng 400% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do “cơn sốt” ở Trung Quốc.

Gian hàng sầu riêng tại Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Nhu cầu lớn tại thị trường Trung Quốc

Ngân hàng HSBC cho biết, nhu cầu sầu riêng tại Trung Quốc đang tăng cực cao. Trong 2 năm qua, Trung Quốc nhập khẩu sầu riêng trị giá 6 tỷ USD - chiếm 91% nhu cầu toàn cầu.

"Sự bùng nổ sầu riêng phần lớn tập trung ở Trung Quốc - nơi người tiêu dùng không chỉ xem sầu riêng như một loại trái cây mà còn là một món quà thể hiện tiềm năng về tài chính của người tặng" - ông Aris Dacanay - nhà kinh tế của HSBC tại khu vực Đông Nam Á cho hay.

Ở Trung Quốc - đất nước có 1,4 tỷ dân, việc tặng sầu riêng làm quà tặng cho bạn bè và người thân khi đính hôn, kết hôn hay sinh nhật, cho cha mẹ vợ/chồng trở nên phổ biến trong những năm gần đây.

Theo tờ SCMP, trái sầu riêng cũng như các sản phẩm từ sầu riêng đến từ Đông Nam Á đang trở thành mặt hàng ưa chuộng tại Trung Quốc, nhanh chóng thay thế nho hay nhiều loại trái cây khác để trở thành biểu tượng cho sự giàu sang, phú quý trong các giỏ quà tặng.

Dữ liệu từ HSBC cho biết, nhu cầu về sầu riêng tại Trung Quốc tăng chóng mặt từ cuối năm 2022. Còn theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, năm 2022 nước này nhập khẩu sầu riêng tăng gấp 4 lần năm 2017 với tổng trị giá 4 tỷ USD.

"Vua trái cây" sầu riêng nay được bán với giá hơn 10 USD/kg ở Trung Quốc, so với mức trung bình khoảng 6 USD/kg ở các nước Đông Nam Á.

Cơ hội xuất khẩu từ Đông Nam Á

Nhà cung cấp chính cho nhu cầu tăng đột biến ở Trung Quốc đến từ Đông Nam Á - khu vực chiếm 90% lượng xuất khẩu sầu riêng của thế giới vào năm 2022. Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Philippines hiện là các quốc gia trong khu vực cung ứng sầu riêng chủ yếu cho Trung Quốc.

Nhà kinh tế Aris Dacanay nhận định: "Thị trường Trung Quốc quá lớn. Vì thế, các nước Đông Nam Á còn rất nhiều dư địa để tham gia và cạnh tranh".

Sầu riêng có giá trị kinh tế cao. Ảnh: Gettyimages

Sự bùng nổ sầu riêng tại Trung Quốc không chỉ đến nhờ sức hút hương vị mà còn do hàng rào thuế quan thấp và sự thông quan nhanh chóng của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) giữa Trung Quốc và 10 nước thành viên ASEAN cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand. Qua đó cũng cho phép lượng nông sản từ Đông Nam Á tiếp cận thị trường Trung Quốc một cách tự do và bình đẳng hơn.

Bob Wang - người kinh doanh sầu riêng từ Thái Lan vào Trung Quốc dự báo: "Năm ngoái, Trung Quốc nhập khẩu hơn 820 nghìn tấn sầu riêng và tôi chắc chắn rằng con số này sẽ vượt 900 nghìn tấn năm nay".

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, nửa đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam tăng đột biến, đạt 876 triệu USD so với 44,2 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu xuất sang Trung Quốc với 835 triệu USD, chiếm 95% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này.