Ông David Attenborough - Nhà vô địch của trái đất

(QNO) - Nhân dịp thế giới hưởng ứng ngày Trái đất (22.4), Chương trình Môi trường của Liên hiệp quốc (UNEP) vừa vinh danh ông David Attenborough (96 tuổi) là Nhà vô địch của trái đất năm nay.

Ông David Attenborough. Ảnh: radiotimes

Giải thưởng danh giá của UNEP ghi nhận đóng góp của ông David Attenborough có những tác động mãnh mẽ, tích cực, mang tính đột phá về bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường trên trái đất.

Ông David Attenborough là một phát thanh viên, nhà tự nhiên học nổi tiếng người Anh. Ông cống hiến sự nghiệp của mình để ghi lại cuộc sống trên trái đất và giới thiệu nó với công chúng thông qua truyền hình từ những năm 1950. Ông được coi là một trong những người tiên phong trong thế giới phim tài liệu.

Với lối dẫn chuyện minh triết và hấp dẫn, ông David Attenborough góp công lớn biến những series phim về thế giới hoang dã lan tỏa khắp thế giới và thu hút hàng tỷ người xem đến nay.

Các bộ phim tài liệu nổi tiếng của ông David Attenborough bao gồm: The Green Planet (Hành tinh xanh), A Plastic Ocean (Đại dương nhựa), A Life on Our Planet (Cuộc sống trên hành tinh)...

Nhận giải thưởng, ông David Attenborough cho biết thế giới phải hành động ngay từ bây giờ để bảo vệ thiên nhiên và hành tinh.

Ông nói, những câu chuyện thành công về môi trường nên cho chúng ta hy vọng sự thay đổi là có thể xảy ra. Ông David Attenborough dẫn chứng: "50 năm trước, cá voi đang ở trên bờ vực tuyệt chủng. Sau đó, mọi người xích lại gần nhau để số lượng cá voi ở biển tăng lên nhiều đến nay".

Giáo sư Rick Stafford, nhà sinh vật biển tại đại học Bournemouth (Anh) đánh giá: "Ngài David nhấn mạnh vào những câu chuyện thành công như đưa cá voi trở lại từ điểm tuyệt chủng là rất quan trọng".

Ông David Attenborough cho rằng: "Chúng ta biết vấn đề là gì và chúng ta biết cách giải quyết chúng. Tất cả những gì chúng ta thiếu là hành động nhất quán".

Theo Giám đốc điều hành UNEP Inger Anderson, Liên hiệp quốc công nhận ông David Attenborough vì sự tận tâm của ông trong việc phát sóng thế giới tự nhiên.

Nhà lãnh đạo UNEP nói: “Nếu chúng ta có cơ hội ngăn chặn được sự suy giảm khí hậu và đa dạng sinh học cũng như làm sạch các hệ sinh thái bị ô nhiễm, đó là bởi vì hàng triệu người trong chúng ta đã yêu hành tinh mà ông ấy (David Attenborough) đã ghi lại trên phim và bằng văn bản".

Trong suốt hàng chục năm qua, những lời cảnh báo của ông David Attenborough về những thiệt hại mà biến đổi khí hậu gây ra cho hành tinh và con người ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Ông David Attenborough quay phim tại vườn bách thảo của Đại học Cambridge (Anh). Ảnh: Đại học Cambridge

Khi được hỏi về ông David Attenborough, cô bé Raya (10 tuổi) tại London (Anh) nói: "Ông ấy (David Attenborough) làm rất nhiều việc để hỗ trợ hành tinh của chúng ta và các loài động vật. Trong chương trình của mình, ông ấy nói với chúng ta rằng thế giới tự nhiên có thể gặp nguy hiểm nếu chúng ta không tạo ra sự khác biệt".

Raya nói em đã học nhiều điều bổ ích qua các chương trình, rằng: "Chúng ta cần phải ngừng sử dụng nhựa, bắt đầu sử dụng nhiều ô tô điện hơn và chúng ta nên trồng nhiều cây hơn thay vì chặt chúng".

Benjamin (13 tuổi) thì nói các chương trình của ông David Attenborough thôi thúc cậu trở thành một nhà sinh vật học biển. Nhưng qua đó cũng dạy cậu biết về mối nguy hiểm mà chúng ta phải đối mặt từ biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học.

"Tôi muốn có một gia đình và tôi muốn họ sống trong một thế giới tốt đẹp. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu cố gắng nhiều, chúng ta có thể cứu thế giới tự nhiên" - Benjamin giải thích.

Ông David Attenborough được Nữ hoàng Anh Elizabeth ll phong tước Hiệp sĩ năm 1985 vì các chương trình bổ ích về thiên nhiên.