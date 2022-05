Ông Tedros tái đắc cử Tổng Giám đốc WHO

(QNO) - Các thành viên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa bầu lại ông Tedros Adhanom Ghebreyesus làm Tổng Giám đốc WHO nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai.

Tổng Giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Onuitalia

Năm 2017, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus ghi tên vào lịch sử khi trở thành Tổng Giám đốc đầu tiên của WHO đến từ châu Phi. Ông tiếp tục giữ vị trí cao nhất tại WHO cho đến tháng 8.2027.

Phát biểu trước cuộc họp ngay sau khi tái đắc cử, ông Tedros cho biết trọng tâm của WHO là việc chuẩn bị cho những vấn đề khẩn cấp và cải thiện hoạt động của WHO.

Ông Tedros nói: “Đại dịch này chưa từng có tiền lệ, mang đến chúng ta nhiều bài học và chúng ta đang học. Nhưng đồng thời chúng ta không thể chỉ dừng lại, học và triển khai... thay vì tạm dừng lại để học, chúng ta cần thực hiện song song với quá trình học hỏi”.

Cạnh đó, nhà lãnh đạo WHO cam kết làm việc với tất cả quốc gia, các đồng nghiệp trên toàn thế giới và đối tác quan trọng để đảm bảo WHO thực hiện sứ mệnh thúc đẩy sức khỏe, giữ cho thế giới an toàn và phục vụ những người dễ bị tổn thương.

WHO là một trong những tổ chức đồng sáng lập COVAX - một cơ chế được thành lập vào năm 2020 để đảm bảo những người nghèo nhất trên thế giới được tiếp cận vắc xin phòng Covid-19.