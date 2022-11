Qatar và mùa World Cup 2022

Qatar - đất nước giàu có bậc nhất thế giới rộn ràng bước vào mùa hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trong vòng một tháng kể từ ngày 20/11.

Khách du lịch và người hâm mộ bóng đá khắp thế giới đang đổ về Qatar. Ảnh: Reuters

Theo thông tin mới nhất từ ông Nasser Al-Khater - Giám đốc điều hành World Cup 2022 Qatar, chi phí thực cho các dự án phục vụ World Cup là khoảng 8 tỷ USD, gồm cải tạo các sân vận động, trang bị công nghệ, đảm bảo an ninh…

Qatar là một trong những đất nước nhỏ bé và giàu nhất thế giới với GDP bình quân đầu người hiện ở mức gần 113 nghìn USD, theo xếp hạng của Global Finance.

Trong vòng 10 năm qua, Qatar chi hơn 220 tỷ USD xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm các nhà ga sân bay mới, cảng, đường bộ, hệ thống đường sắt hạng nhẹ, hệ thống tàu điện ngầm, khách sạn... tạo ra khoảng 1,5 triệu việc làm.

Các quan chức Qatar khẳng định, đây là một phần phát triển dài hạn với tên gọi Tầm nhìn quốc gia Qatar 2030 vốn được chính phủ nước này phê duyệt vào năm 2008, trước khi đấu thầu đăng cai World Cup 2022.

Dự báo đón khoảng 1,5 triệu du khách và người hâm mộ bóng đá, Qatar thiết lập một trung tâm công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo, kiểm tra sinh trắc học (nhận diện khuôn mặt) kiểm soát an ninh, làm mát hay điều chỉnh nhiệt độ tại sân vận động đảm bảo sự thoải mái tối đa cho khán giả...

Hơn 100 kỹ thuật viên sẽ làm việc suốt ngày đêm tại Trung tâm chỉ huy và kiểm soát Aspire, theo dõi chặt chẽ các hình ảnh nhấp nháy trên màn hình thông qua 200 nghìn đơn vị tích hợp, từ 22 nghìn camera an ninh trải khắp 8 sân vận động World Cup.

Các chuyên gia từ an ninh mạng đến chống khủng bố sẽ đóng quân tại trung tâm, cùng với các quan chức Qatar và Liên đoàn bóng đá quốc tế - FIFA. Các camera an ninh ở tất cả khu vực của sân vận động sẽ đảm bảo rằng kiểm soát viên có thể kiểm soát hoạt động một cách an toàn của từng địa điểm trước, trong và sau sự kiện.

Ngoài ra, một trung tâm năng lượng bền vững đặt bên cạnh các sân vận động tạo ra 40% nguồn điện sạch cho công nghệ làm mát. Qatar mở ứng dụng NavBuddy - nơi lưu trữ tất cả thông tin từ các sân vận động, bệnh viện, nhà hàng, trung tâm mua sắm, điểm đến của đất nước xinh đẹp này. Trang web Qatar 2022 là một nền tảng cung cấp tất cả dịch vụ mà người hâm mộ cần nhận vé xem World Cup Qatar, đặt chỗ khách sạn...

Đặc biệt, Bonocle - nền tảng giải trí chữ nổi Braille với tất cả công nghệ hỗ trợ người khiếm thị truy cập nội dung kỹ thuật số, cho phép họ cập nhật thông tin và thưởng thức World Cup 2022 Qatar như những người bình thường khác.

Bên cạnh khách du lịch, người hâm mộ trực tiếp đến theo dõi các trận bóng nảy lửa, Qatar - đất nước của 3 triệu người cũng mong đợi sự tham dự của 12.000 chuyên gia truyền thông, kỹ thuật viên và nhiếp ảnh gia theo dõi giải đấu lần đầu tiên được tổ chức ở Trung Đông. Đây là cơ hội để Qatar chia sẻ với thế giới về nền văn hóa, đất nước và con người, tạo nên một di sản lâu dài sẽ gắn liền với Qatar trong nhiều năm tới.

Dự kiến có từ 3 đến 4 tỷ người theo dõi giải đấu từ khắp nơi trên thế giới, điều này giúp Qatar tăng cơ hội trở thành điểm đến cho khách du lịch sau giải đấu, mang lại lợi ích kinh tế lâu dài cho nước này.

Giám đốc điều hành World Cup 2022 Qatar Nasser Al Khater cho biết sự kiện bóng đá lớn nhất hành tin sẽ mang về cho Qatar khoảng 17 tỷ USD. World Cup 2022 Qatar vì thế được xem là cú hích hồi sinh du lịch Qatar - đất nước nằm ở phía đông bắc vùng duyên hải của bán đảo Ả Rập nói riêng, và vùng Trung Đông nói chung.