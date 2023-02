Số người chết do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria tăng lên gần 5.000

(QNO) - Theo hãng tin Reuters và AFP, tính đến 15 giờ ngày 7/2 (giờ Hà Nội), số người thiệt mạng trong thảm họa động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên gần 5.000 người, trong đó tại Thổ Nhĩ Kỳ 3.381 người và tại Syria hơn 1.600 người. Đây được xem là trận động đất mạnh nhất trong gần một thế kỷ ở khu vực này.

Cứu hộ nạn nhân tại hiện trường vụ trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong ngày 7/2, thêm nhiều nước tuyên bố gửi hàng cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và cử các đội cứu nạn, cứu hộ đến hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả trận động đất xảy ra một ngày trước đó.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này có kế hoạch hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp 5 triệu USD và cử khoảng 110 nhân viên đến Thổ Nhĩ Kỳ để giúp tìm kiếm và cứu nạn sau thảm họa.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, nhóm nhân viên hỗ trợ gồm hơn 60 người thuộc Đội cứu trợ thiên tai Hàn Quốc và 50 nhân viên quân sự. Hàn Quốc cũng sẽ huy động máy bay vận tải quân sự vận chuyển vật tư y tế đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol yêu cầu Chính phủ nước này nhanh chóng cử nhân viên cứu trợ và vật tư y tế đến hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã cam kết với Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Seoul Murat Tamer rằng Hàn Quốc sẽ tích cực hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ. Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đang cân nhắc cử máy bay tiếp dầu KC-330 đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát ở tỉnh Idlib (Syria), giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Pakistan, giới chức nước này cho biết đã gửi hàng cứu trợ cũng như đội ngũ y tế và cứu hộ đến các khu vực bị động đất tàn phá ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Pakistan đã cử 2 đội, trong đó 1 đội gồm các chuyên gia về tìm kiếm và cứu hộ khu vực đô thị, chó nghiệp vụ và thiết bị tìm kiếm nạn nhân; 1 đội nhân viên y tế gồm bác sĩ quân y, y tá, kỹ thuật viên, bệnh viện dã chiến 30 giường bệnh, lều bạt, chăn màn và các mặt hàng cứu trợ khác. Các đội cứu trợ này sẽ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi hoàn thành các hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

Văn phòng Thủ tướng Pakistan cho biết nước này sẽ tiếp tục cử các đội cứu hộ và hàng viện trợ đến Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Từ ngày 8/2, mỗi ngày có 1 chuyến bay của hãng hàng không quốc tế Pakistan PIA chở 15 tấn hàng cứu trợ nhân đạo từ Pakistan đến Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 7/2 cũng cho biết sẽ hỗ trợ 10 triệu AUD (6,94 triệu USD) cho các nạn nhân bị ảnh hưởng của động đất tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria. Ông Albanese cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ và người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Cùng ngày, Chính phủ New Zealand cũng thông báo sẽ cung cấp 1,5 triệu NZD (950.000 USD) cho các hoạt động ứng phó của Hội Chữ thập đỏ và Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Thổ Nhĩ Kỳ (IFRC).

Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta cho biết khoản viện trợ có thể sẽ được cung cấp nhiều hơn, nếu cần thiết. Bà Mahuta cho biết New Zealand vô cùng đau buồn trước những thiệt hại về người và sự tàn phá khủng khiếp do trận động đất gây ra. Mọi người dân New Zealand đều hướng về các nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.