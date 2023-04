Sự trở lại của El Nino

(QNO) - Thế giới có thể phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trung bình mới vào năm 2023 hoặc 2024, do biến đổi khí hậu và sự trở lại dự kiến của hiện tượng thời tiết El Nino.

Nguy cơ cháy rừng có thể trầm trọng hơn khi El Nino quay trở lại. Ảnh: Shuuterstock

Hôm qua 20/4, các nhà khoa học thuộc Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu công bố báo cáo liên quan đến hiện tượng thời tiết toàn cầu.



Theo báo cáo, các mô hình khí hậu cho thấy sau 3 năm của hiện tượng thời tiết La Nina ở Thái Bình Dương thường làm giảm nhẹ nhiệt độ toàn cầu, thế giới sẽ trải qua sự quay trở lại của El Nino - hiện tượng nóng hơn vào cuối năm nay.

Trong El Nino, gió thổi về phía tây dọc theo đường xích đạo chậm lại và nước ấm bị đẩy về phía đông, tạo ra nhiệt độ bề mặt đại dương ấm hơn. Các nhà khí hậu cho rằng El Nino cùng với biến đổi khí hậu có thể phá kỷ lục nhiệt độ thế giới.

Chuyên gia Carlo Buontempo - Giám đốc Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus nói: "El Nino thường liên quan đến nhiệt độ phá vỡ kỷ lục ở cấp độ toàn cầu. Hiện vẫn chưa biết điều này sẽ xảy ra vào năm 2023 hay 2024, nhưng theo tôi, có nhiều khả năng xảy ra".

Hiện tại, nhiều quốc gia tại châu Á và châu Âu vật lộn với thời tiết nắng nóng như thiêu đốt, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ tăng cao bất thường.

Nhà nghiên cứu khí hậu của Copernicus - Samantha Burgess nói về tác động rõ rệt của El Nino lên sản xuất vụ mùa khi có thể thấy sản lượng cây trồng giảm do nắng nóng và khô hạn.

Bà Friederike Otto - Giảng viên cao cấp tại Viện Grantham của Đại học Hoàng gia London (Anh) nhận định, nhiệt độ do El Nino gây ra có thể làm trầm trọng thêm các tác động của biến đổi khí hậu mà các quốc gia đang phải trải qua bao gồm các đợt nắng nóng nghiêm trọng, hạn hán và cháy rừng.

"Nếu El Nino phát triển, rất có thể năm 2023 sẽ còn nóng hơn năm 2016 nếu thế giới tục ấm lên khi con người tiếp tục đốt nhiên liệu hóa thạch" - bà Friederike Otto nói.

Tượng tự, nhà khoa học nghiên cứu khí hậu Mỹ Dillon Amaya cho biết sau 3 năm La Nina, hiện tượng khí hậu El Nino dự kiến sẽ quay trở lại trong năm nay khi nhiệt độ đại dương toàn cầu ở mức cao kỷ lục.

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nắng nóng và khô hạn cũng tác động rõ rệt đến sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Headtopics

Các nhà khí hậu cho biết, 8 năm qua cũng là 8 năm nóng nhất được ghi nhận trên toàn cầu, phản ánh xu hướng nóng lên trong dài hạn do phát thải khí nhà kính. Trong đó, hiện tượng El Nino mạnh xảy ra vào năm 2016.

Cũng trong báo cáo công bố của Copernicus, năm 2022 là năm nóng thứ 5 được ghi nhận trong lịch sử.

Copernicus cho biết nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện cao hơn 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Dù hầu hết các nhà phát thải lớn trên thế giới cam kết sẽ cắt giảm lượng khí thải ròng xuống bằng 0, lượng khí thải CO 2 toàn cầu năm ngoái vẫn tiếp tục tăng.

[VIDEO] - Thế giới có thể đối mặt thiên tai khắc nghiệt khi El Nino quay trở lại (nguồn Reuters):