Sức hút từ truyện tranh mạng Hàn Quốc

Lựa chọn truyện tranh mạng Hàn Quốc (hay được gọi webtoon) đang trở thành trào lưu của nhiều độc giả không chỉ tại nước này mà còn nổi tiếng ở nhiều nơi trên thế giới.

Truyện tranh mạng Hàn Quốc mang lại trải nghiệm đọc thú vị cho nhiều độc giả. Ảnh: Koreatimes

Về cơ bản, những bộ truyện tranh được đăng tải lên mạng gọi truyện tranh mạng. Truyện tranh mạng Hàn Quốc là một thể loại truyện online (trực tuyến) được lai tạo từ truyện tranh và phim hoạt hình và đang phát triển rất mạnh, dự báo sẽ chiếm lĩnh thị trường truyện tranh thế giới trong thời gian đến.

Theo Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA), năm 2017, thị trường truyện tranh Hàn Quốc đạt 1.000 tỷ won (khoảng 894 triệu USD). Trong đó, truyện tranh mạng chiếm đến 70% và ngành công nghiệp này đạt mức tăng trưởng gần 10% mỗi năm.

Người đọc chỉ cần có thiết bị kết nối với internet như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay… thì dù ở bất cứ nơi đâu, người đọc cũng có thể tha hồ thưởng thức các tác phẩm mình yêu thích.

Truyện tranh mạng cũng được xem như là “mỏ vàng” cho các nhà làm phim truyền hình tại Hàn Quốc. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 với các biện pháp hạn chế đi lại, truyện tranh mạng Hàn Quốc thêm sự lựa chọn của nhiều độc giả.

Ngoài tiện lợi trên, truyện tranh mạng Hàn Quốc lôi cuốn độc giả bởi nội dung, thể loại đa dạng của tác phẩm từ tình cảm lãng mạn, hài hước cho đến hành động, kinh dị. Hình ảnh đồ họa đẹp mắt, tương thích với giao diện web, các truyện thường được tô màu thay vì tranh đen trắng như khi xuất bản sách giấy.

Đặc biệt, cũng với phong cách vẽ độc đáo, một số truyện tranh mạng Hàn Quốc có kết hợp sử dụng âm thanh sống động và có thêm hình động để hấp dẫn độc giả.

Một số tác phẩm truyện tranh mạng Hàn Quốc đình đám phải kể đến Sweet Home (Thế giới ma quái), Secretly Greatly (Ẩn thân), Simple Thinking About Blood Type (Suy nghĩ đơn giản về các loại máu), What’s Wrong with Secretary Kim? (Thư ký Kim sao thế?), The Beginning After the End (Ánh sáng cuối con đường).

Rafael Zerbini - một độc giả, nhà thiết kế đồ họa người Brazil cho biết, truyện tranh mạng Hàn Quốc có thể cuộn xuống màn hình dựa trên web được tối ưu hóa cho người dùng thiết bị công nghệ di động, rất thỏa mái để thưởng thức kể cả truyện dài chứ không có cảm thấy mệt mỏi với việc phóng to và thu nhỏ màn hình như những loại truyện tranh khác.

Naver - công cụ tìm kiếm hàng đầu của Hàn Quốc chạy nền tảng truyện tranh mạng lớn nhất dưới tên Naver Webtoon chính thức ra mắt dịch vụ Tiếng Pháp vào năm 2019, tức 5 năm sau khi bắt đầu dịch vụ Tiếng Anh. Pháp hiện là một trong những thị trường truyện tranh mạng phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Độc giả Adelaide Lucena (Pháp) nói: “Lần đầu tiên tôi biết truyện tranh mạng của Hàn Quốc được tạo ra cho trải nghiệm di động, tôi thực sự tò mò. Đọc thể loại truyện này trở thành một phần thói quen hàng ngày của tôi. Đến nay, nhiều người đọc Pháp quen với trải nghiệm đọc nhanh, hiệu quả, nội dung hấp dẫn và đầy màu sắc của truyện tranh mạng Hàn Quốc”.

Tại Hàn Quốc, truyện tranh mạng trở thành nguồn phổ biến nhất cho nội dung trên màn ảnh nhỏ và lớn, với hơn 250 bộ truyện đã được chuyển thể thành phim màn ảnh rộng và phim truyền hình.

Tờ Le Monde (Pháp) viết, công nghệ kỹ thuật số của Hàn Quốc đang thổi luồng sinh khí mới vào ngành truyện tranh tĩnh và cuối cùng đã tạo ra một chiều hướng kỹ thuật số mới cho trải nghiệm đọc.

Bạn chỉ cần có kết nối internet, hoặc thậm chí không cần kết nối nếu bạn đủ háo hức để tải trước một số tập. Sau đó, bạn có thể thưởng thức một số truyện tranh chất lượng cao ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào bạn muốn. Các tính năng chung và nội dung chất lượng cao của truyện tranh mạng Hàn Quốc chính là chìa khóa thành công.