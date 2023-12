Tái chế tấm pin mặt trời

Khởi nghiệp với triết lý sống xanh qua gỗ tái chế

HOÀNG ĐẠO | 12/09/2023 - 09:37

(QNO) – Bằng tâm huyết và bản lĩnh, ông Lê Huỳnh Huyên cùng các cộng sự tạo nên thương hiệu Hội An Wood (Công ty TNHH Sản xuất & thương mại Hội An Wood, phường Cẩm Châu, TP.Hội An) chuyên cung cấp các sản phẩm thủ công từ gỗ tái chế góp phần tạo nên lối sống xanh, thân thiện với môi trường.