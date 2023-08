Thái Lan thành lập cơ quan theo dõi tác động đến giá gạo

(QNO) - Bộ Thương mại Thái Lan vừa thành lập cơ quan chuyên trách theo dõi các tác động đến giá gạo và các loại cây trồng khác.

Cửa hàng gạo tại Thái Lan. Ảnh: Reuters

Theo dõi chặt chẽ tình hình El Nino

Tờ Nation (Thái Lan) cho biết, ngày 7/8, trong cuộc họp thảo luận về tác động của giá cả từ hiện tượng thời tiết như El Nino cũng như lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ, Bộ Thương mại Thái Lan quyết định thành lập cơ quan chuyên trách theo dõi các vấn đề này.

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit cho biết tác động của El Nino và lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ sẽ đẩy giá gạo tại Thái Lan tăng cao. Nhưng đây lại là cơ hội tốt để Thái Lan thâm nhập các thị trường từng do các nhà xuất khẩu Ấn Độ thống trị như châu Phi.

Tuy vậy, xuất khẩu gạo nhiều hơn và giá tăng sau đó sẽ ảnh hưởng đến giá thức ăn chăn nuôi sử dụng gạo làm nguyên liệu, ảnh hưởng đến người tiêu dùng địa phương.

Do đó, Bộ Thương mại cần tìm sự cân bằng giữa giá lúa và giá gạo xay xát để nông dân có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong khi người tiêu dùng không bị ảnh hưởng nhiều từ giá gạo.

Ông Jurin cho biết: "Nếu giá gạo xay xát quá cao, chúng tôi cần áp dụng các biện pháp kiểm soát để giữ mức giá hợp lý cho người tiêu dùng. Nhưng đồng thời, người bán gạo đóng bao cũng nên được phép có một số lợi nhuận để họ có thể tồn tại".

Cơ quan chuyên trách sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình El Nino ở cả Thái Lan và nước ngoài, đồng thời các phái viên thương mại cũng sẽ theo dõi giá cả nông sản ở các quốc gia và báo cáo giá cả, đặc biệt là giá gạo cho Bộ Thương mại mỗi tuần.

Thái Lan không hạn chế xuất khẩu gạo

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, nước này đang được hưởng lợi từ lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ và không có lý do gì để hạn chế xuất khẩu vì Thái Lan có đủ sản lượng cho xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit. Ảnh: Nation



Ông Jurin nói: "Với lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ, giá gạo toàn cầu tăng khi khối lượng giảm..., nông dân có thể bán lúa gạo với giá cao hơn. Tuy nhiên, giá cả toàn cầu không ổn định và chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình".

Thái Lan đang bị ảnh hưởng bởi El Nino. Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan dự kiến lượng mưa năm nay sẽ thấp hơn 5% so với mức trung bình của 30 năm qua. Mực nước trong các đập chính sẽ thấp hơn khoảng 50% so với năm ngoái. Do đó, nông dân phụ thuộc vào các kênh tưới tiêu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Thái Lan - quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới dự kiến xuất khẩu hơn 8 triệu tấn gạo trong năm nay, so với 7,71 triệu tấn của năm ngoái. Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan có thể tăng 20% sau lệnh cấm của Ấn Độ.