Thiệt hại từ hóa chất nhân tạo trong đồ gia dụng tại Mỹ

(QNO) - Theo trang khoa học Science Daily, ước tính người Mỹ thiệt hại 63 tỷ USD vì hóa chất nhân tạo trong đồ gia dụng.

Một siêu thị đồ gia dụng ở Mỹ. Ảnh: Dreamstimes

Phát hiện mới của các nhà nghiên cứu tại Trường Y khoa NYU Grossman của Đại học New York (Mỹ) xoay quanh các hóa chất per và polyfluoroalkyl (PFAS) - một nhóm gồm hơn 4.700 chất hóa học do con người tạo ra mà các chuyên gia phát hiện có trong máu của hàng triệu người trong nhiều thập kỷ.

Ví dụ bao gồm hóa chất được sử dụng trong sản xuất quần áo chống thấm nước và dầu, thiết bị điện tử và dụng cụ nấu ăn chống dính.

Những chất này có thể phá vỡ chức năng của các hormone, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển, tâm trạng, sinh sản và trao đổi chất... ở cơ thể người.

Các chuyên gia tiến hành nghiên cứu trên khoảng 5.000 người Mỹ. Kết quả cho thấy, những người này mắc 13 bệnh có thể do phơi nhiễm PFAS, chẳng hạn như vô sinh, tiểu đường và lạc nội mạc tử cung. Bệnh tật khiến họ tốn rất nhiều tiền bạc để điều trị và bị mất năng suất láo động suốt đời.

Tiến sĩ Linda Kahn, phó giáo sư Nhi khoa và sức khỏe dân số tại Trường NYU Langone Health (Đại học New York) và là đồng tác giả nghiên cứu trên cho biết, các chuyên gia sử dụng các mẫu máu thu được từ người lớn và trẻ em tham gia khảo sát kiểm tra dinh dưỡng và sức khỏe quốc gia Mỹ.

Họ cũng phân tích dữ liệu từ hàng chục nghiên cứu trong thập kỷ qua để tìm hiểu các bệnh liên quan đến các hóa chất này.

Theo nghiên cứu trên, béo phì ở trẻ em do phơi nhiễm PFAS là nguyên nhân lớn nhất gây ra thiệt hại kinh tế tổng thể khoảng 2,7 tỷ USD. Suy giáp ở phụ nữ - tình trạng mà tuyến giáp không thể giải phóng đủ hormone vào máu gây tốn 1,26 tỷ USD.

Ông Leonardo Trasande - Giám đốc Trung tâm Điều tra rủi ro môi trường của NYU Langone - tác giả chính nhóm nghiên cứu cho biết: "Kết quả nghiên cứu của chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ quyết định gần đây của Cơ quan Bảo vệ môi trường về việc hạ thấp mức độ cho phép an toàn của các chất PFAS tại Mỹ".

Ngoài PFAS, các tác giả nghiên cứu có kế hoạch ước tính gánh nặng kinh tế của các chất ô nhiễm gây rối loạn nội tiết khác như bisphenol - loại hóa chất được sử dụng trong nhiều loại nhựa và đồ lót, chất chống cháy và thuốc trừ sâu.