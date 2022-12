Thúc đẩy hợp tác kinh tế số và xanh ASEAN - EU

(QNO) - Tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU diễn ra trong hai ngày 13 và 14/12/2022 tại Vương quốc Bỉ, các nhà lãnh đạo hai bên mong muốn hợp tác nhiều hơn nữa trong lĩnh vực kinh tế số và xanh.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (trái), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (phải) và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Xinhuanews

Tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số và kinh tế xanh là một trong những điểm chính trong tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN (Hiệp hội Các quốc gia khu vực Đông Nam Á) - EU (Liên minh châu Âu) tại hội nghị.

Tuyên bố cho biết cả hai khối sẽ thúc đẩy thương mại, đầu tư bền vững và toàn diện bao gồm trong các lĩnh vực quan trọng như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, rác thải biển, kinh tế xanh và tuần hoàn, năng lượng tái tạo và chuyển đổi kỹ thuật số.

ASEAN khuyến khích sự hợp tác của EU trong các chương trình nhằm phát triển, trao quyền và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ - "xương sống" của nền kinh tế ASEAN.

Cả hai khối cũng cam kết thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm khác như công nghệ xanh, dịch vụ xanh cũng như khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.

Nhân dịp hội nghị, EU cam kết đầu tư 10 tỷ euro vào ASEAN đến năm 2027 để đẩy nhanh đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu vực.

Ủy ban châu Âu cho biết, khoản đầu tư sẽ tập trung vào năng lượng, vận tải, số hóa, giáo dục và thúc đẩy thương mại và chuỗi giá trị bền vững. Các quỹ này hỗ trợ Đông Nam Á chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ thiết yếu cũng như các cơ hội kinh tế và việc làm.

Các nhà lãnh đạo ASEAN cam kết tiếp tục hợp tác kinh tế mạnh mẽ với EU - đối tác thương mại lớn thứ 3, nhà đầu tư lớn thứ 2 của ASEAN và cam kết thúc đẩy thương mại và đầu tư bền vững và toàn diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh ASEAN - EU tại Vương quốc Bỉ. Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh ASEAN - EU, hay trước thềm Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU, Thủ tướng Phạm Minh Chính gởi thông điệp rằng, các doanh nghiệp phải tập trung vào một số lĩnh vực: kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh mạng.

Trong đó, Thủ tướng cho rằng một xu thế quan trọng hiện nay là phát triển điện gió, điện mặt trời, những nguồn năng lượng không bị mất đi dù chiến tranh có xảy ra hay cạnh tranh chiến lược gay gắt. Đồng thời, các doanh nghiệp phải tham gia bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm những người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau; đề cao văn hóa, đạo đức kinh doanh.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU ở Brussels, các lãnh đạo của Việt Nam và Nhóm đối tác quốc tế bao gồm Vương quốc Anh, EU, Mỹ đạt Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), giúp Việt Nam nhận được 15,5 tỷ USD cho gói tài chính khí hậu để giảm phụ thuộc vào than đá.