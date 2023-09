TikTok bị phạt 368 triệu USD liên quan quyền riêng tư của trẻ em

New York cấm TikTok trên thiết bị của chính quyền

KIM OANH | 17/08/2023 - 11:17

(QNO) - Thành phố New York (Mỹ) vừa ban hành lệnh cấm cấm ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok trên các thiết bị do chính quyền sở hữu do lo ngại về tính bảo mật.