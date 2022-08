Trí tuệ nhân tạo chẩn đoán bệnh Parkinson

(QNO) - Việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phát hiện bệnh Parkinson sớm nhất với độ chính xác lên đến 86%. Nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí Nature Medicine.

Bệnh nhân Parkison tại một phòng tập ở Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo các chuyên gia y học, các dấu hiệu ban đầu của bệnh Parkinson không dễ phát hiện. Nhiều dấu hiệu hoặc triệu chứng chỉ xuất hiện vài năm sau khi bệnh khởi phát.

Hiện chưa có xét nghiệm cụ thể nào để chẩn đoán chính xác bệnh cũng như chưa có phương pháp đặc trị bệnh. Bệnh chỉ được chẩn đoán chủ yếu dựa trên tiền sử bệnh tật, xem xét các dấu hiệu, triệu chứng, khám thần kinh...

Parkinson là một bệnh thần kinh gây hại cho não. Bệnh thường khiến bệnh nhân mất khả năng kiểm soát cử động, đi lại khó khăn, tay chân run rẩy. Nhiều bệnh nhân còn gặp phải các vấn đề về nhận thức, sức khỏe tâm thần và khó ngủ.



Các nhà nghiên cứu tại Viện công nghệ Massachusetts (MIT) cùng nhiều tổ chức giáo dục và y tế tại Mỹ tiết lộ, công nghệ AI hoạt động bằng cách đo nhịp thở của một người trong khi ngủ cũng như có thể đo mức độ nghiêm trọng của bệnh và ghi lại quá trình tiến triển của bệnh.



Phương pháp mới dựa trên AI này rất đơn giản và có thể xác định sớm căn bệnh này trong quá trình phát triển.



Hệ thống ghi lại dữ liệu về nhịp thở vào ban đêm của một người. Thông tin này được thu thập bởi các thiết bị đo tín hiệu từ cảm biến thở trên cơ thể hoặc từ tín hiệu sóng vô tuyến trong phòng.

Dữ liệu sau đó được xử lý thông qua hệ thống được gọi là "mạng lưới thần kinh" - hệ thống máy tính được xây dựng để mô phỏng hoặc hoạt động giống như bộ não của con người.

Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng kiểu thở liên quan đến bệnh Parkinson có thể xuất hiện nhiều năm trước khi có các triệu chứng khác.

Với nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia của Mỹ, thuật toán được thử nghiệm trên 7.687 cá nhân, bao gồm 757 bệnh nhân Parkinson. Nghiên cứu bao gồm dữ liệu từ một số bệnh viện Mỹ và thông tin khác.

Kết quả là hệ thống AI có thể phát hiện bệnh Parkinson với độ chính xác lên đến 86% cho bệnh nhân chỉ sau một đêm ngủ. Sự đơn giản của công cụ này cho phép thực hiện chẩn đoán bệnh tại nhà.

Cuối năm ngoái, các nhà nghiên cứu của hãng IBM và Michael J. Fox Foundation (MJFF) thông báo sẽ phát triển một chương trình mới, giúp dự đoán các triệu chứng của bệnh nhân Parkinson tiến triển ra sao về cả thời gian và mức độ nghiêm trọng bằng công nghệ AI.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh Parkinson hiện là bệnh thần kinh phát triển nhanh nhất trên toàn thế giới. Các trường hợp mắc bệnh tăng gấp đôi trong suốt 25 năm qua. WHO ước tính hiện có hơn 8,5 triệu người trên thế giới mắc bệnh Parkinson. Do những ảnh hưởng của nó đối với cơ thể, việc đối phó với căn bệnh này có thể gây áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe và cá nhân người chăm sóc.