WHO cảnh báo đối với 4 loại siro ho của Ấn Độ

(QNO) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ban hành cảnh báo toàn cầu đối với 4 sản phẩm siro trị do Công ty Maiden Pharmaceuticals ở Ấn Độ sản xuất.

WHO ra cảnh báo về 4 loại siro trị ho của Ấn Độ. Ảnh: Filephoto

Người đứng đầu WHO cho biết, WHO phải can thiệp về việc lưu hành và sử dụng các loại siro trị ho của Maiden Pharmaceuticals vì nghi ngờ thuốc gây ra cái chết của 66 trẻ em ở Gambia - quốc gia thuộc khu vực Tây Phi.

WHO xác định 4 siro ho bao gồm: Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup và Magrip N Cold Syrup.

WHO thông báo, phân tích trong phòng thí nghiệm cho thấy 4 sản phẩm siro ho của Maiden Pharmaceuticals có chứa lượng diethylene glycol và ethylene glycol là chất gây độc hại không thể chấp nhận được.

Các chuyên gia y tế cho rằng, thuốc có thể gây tăng đột biến trong các trường hợp chấn thương thận cấp tính. Bị ảnh hưởng nhiều nhất là trẻ em dưới 5 tuổi khi được phát hiện vào cuối tháng 7.2022 tại Gambia.

Bệnh nhân bị tổn thương thận chỉ sau 3 đến 5 ngày sử dụng thuốc. Ngay lập tức, Chính phủ Gambia đình chỉ việc sử dụng tất cả siro ho trên.

Các triệu chứng bệnh bao gồm đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, khó tiểu, đau đầu, trạng thái tinh thần thay đổi và chấn thương thận cấp tính, có thể dẫn đến tử vong.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa nói trong cuộc họp báo: "Trong khi các sản phẩm độc hại đó chỉ được phát hiện ở Gambia, chúng cũng có thể đã được phân phối sang các nước khác".

Một dạng thuốc siro.

Theo WHO, thông tin nhận được từ Tổ chức Kiểm soát tiêu chuẩn thuốc trung ương của Ấn Độ cho thấy, nhà sản xuất Maiden Pharmaceuticals chỉ cung cấp thuốc siro ho trên cho Gambia.

Tuy nhiên, không thể loại trừ việc cung cấp các sản phẩm này thông qua các thị trường không chính thức hoặc không được kiểm soát cho các nước khác ở châu Phi.

Cạnh đó, nhà sản xuất có thể đã sử dụng cùng một nguyên liệu bị nhiễm độc trong các sản phẩm khác và phân phối chúng trong nước hoặc xuất khẩu.

Còn trên trang web của công ty, Maiden Pharmaceuticals thông báo sản xuất thuốc tại các cơ sở của mình ở Ấn Độ, sau đó bán trong nước cũng như xuất khẩu sang các nước ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh.

Các quan chức Ấn Độ cho biết họ vừa yêu cầu WHO chia sẻ bằng chứng về mối liên hệ giữa siro ho và các ca tử vong.

Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế Việt Nam cho biết, 4 sản phẩm siro trị ho của Maiden Pharmaceuticals mà WHO vừa ban hành cảnh báo chưa cấp số đăng ký lưu hành. Do đó, người dân chỉ nên mua các sản phẩm thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã được cấp số đăng ký lưu hành, tránh mua, sử dụng các sản phẩm trôi nổi, sản phẩm rao bán trên các trang mạng.