WHO cấp phép vắc xin ngừa Covid-19 của Ấn Độ

(QNO) - Vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên của Ấn Độ do Công ty Dược phẩm Bharat Biotech phát triển có tên Covaxin vừa được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt sử dụng khẩn cấp để ngăn chặn đại dịch toàn cầu.

Vắc xin Covaxin của Ấn Độ. Ảnh: Internet

Sự chấp thuận của WHO mở đường cho vắc xin Covaxin được chấp nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng như cam kết của Ấn Độ chia sẻ vắc xin toàn cầu thông qua cơ chế COVAX, để cung cấp khả năng tiếp cận công bằng với các mũi tiêm cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Quyết định của WHO còn có thể giúp hàng triệu người Ấn Độ tiêm đầy đủ liều Covaxin có thể đi du lịch ra nước ngoài. Theo WHO, lợi ích của Covaxin vượt trội so với rủi ro, đáp ứng các tiêu chuẩn của WHO trong cuộc chiến ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Vắc xin Covaxin được khuyến nghị sử dụng 2 liều, cách nhau 4 tuần, ở tất cả nhóm tuổi từ 18 tuổi trở lên.

Như vậy, Covaxin là vắc xin ngừa Covid-19 thứ 7 trên thế giới nhận được sự ủng hộ của WHO, sau vắc xin của các hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) hợp tác với BioNTech (Đức), Moderna (Mỹ), AstraZeneca (Anh - Thụy Điển), Johnson & Johnson (Mỹ), Sinovac Biotech và Sinopharm của Trung Quốc.