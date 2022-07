WHO: Covid-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

(QNO) - Người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo số ca nhiễm Covid-19 đang tăng trở lại, gây thêm áp lực cho các hệ thống y tế và nhân viên y tế.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Brecorder

Ca mắc mới toàn cầu tăng 30%

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo đại dịch Covid-19 chưa kết thúc, làn sóng mới Covid-19 đang diễn ra khắp thế giới.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua 12.7 tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: "Tất nhiên, thế giới đã có rất nhiều tiến bộ. Chúng ta có các công cụ an toàn và hiệu quả để ngăn ngừa nhiễm trùng, nhập viện và tử vong. Tuy nhiên, chúng ta không nên chủ quan".

Giám đốc các tình trạng khẩn cấp của WHO Michael Ryan cho biết, các trường hợp Covid-19 toàn cầu được báo cáo cho WHO tăng 30% trong 2 tuần qua, phần lớn là do các biến thể phụ BA.4, BA.5 của Omicron.

Trong bối cảnh số ca lây nhiễm Covid-19 và số người nhập viện gia tăng trong những ngày gần đây, ông Tedros kêu gọi các chính phủ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống đại dịch như đeo khẩu trang, cải thiện hệ thống thông gió, xét nghiệm và điều trị.

Lo ngại biến chủng phụ BA.2.75

Biến chủng phụ BA.2.75 của Omicron đang khiến giới khoa học lo ngại khi khiến số ca nhiễm gia tăng ở Ấn Độ và xuất hiện tại nhiều quốc gia khác như Mỹ, Australia, Đức, Anh, Canada...



Theo hãng tin AP, BA.2.75 dường như có khả năng lây nhiễm nhanh, né tránh miễn dịch tạo ra từ vắc xin và hoặc các ca nhiễm trước đó. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu BA.2.75 có gây ra những ca nhiễm nặng hơn so với những biến chủng khác của Omiron hay không.

Giới chuyên gia nhấn mạnh vắc xin hiện có và liều tiêm bổ trợ vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất giúp phòng chống các ca nhiễm nghiêm trọng.

Xét nghiệm sàng lọc Cocid-19 tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonghap

Tại Hàn Quốc, các trường hợp lây nhiễm Covid-19 lần đầu tiên đạt hơn 40.000 ca sau 2 tháng.



Tại cuộc họp phản ứng Covid-19 của Chính phủ Hàn Quốc, Thủ tướng Han Duck-soo báo động: "Các ca nhiễm Covid-19 hàng ngày có thể tăng lên tới 200.000 từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 9 tới trước sự lan nhanh của biến thể BA.4 và BA.5".

Tháng 5 vừa qua, Hàn Quốc bãi bỏ hầu hết các hạn chế liên quan đến đại dịch, bao gồm cả quy định về khẩu trang ngoài trời khi các trường hợp mắc bệnh chậm lại sau khi đạt đỉnh hơn 600.000 ca mỗi ngày vào giữa tháng 3.

Thủ tướng Han cho biết, dù chưa có kế hoạch ngay lập tức để khôi phục các hạn chế nhưng không loại trừ nếu có một "thay đổi quan trọng" trong tình hình Covid-19. Đến nay, yêu cầu cách ly 7 ngày đối với những người có Covid-19 vẫn được áp dụng.

Hàn Quốc quy định mở rộng đối tượng tiêm mũi 4 cho người từ 50 tuổi trở lên và người từ 18 tuổi trở lên có vấn đề về sức khỏe; trước đó, chỉ người từ 60 tuổi trở lên, người có vấn đề về hệ miễn dịch mới được tiêm mũi 4...