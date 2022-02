WHO giúp các nước nghèo sản xuất vắc xin

(QNO) - Ngày 23.2.2022, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã thành lập một trung tâm thứ hai của WHO để đào tạo các quốc gia có thu nhập thấp và thu nhập trung bình sản xuất vắc xin và liệu pháp điều trị.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP

Trung tâm đào tạo thứ hai của WHO được thành lập tại Hàn Quốc. Cạnh đó, WHO mở rộng dự án vắc xin Covid-19 sang 5 quốc gia khác bao gồm Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Serbia và Việt Nam. Những quốc gia này sẽ nhận được hỗ trợ từ trung tâm chuyển giao công nghệ mRNA của WHO ở Nam Phi.

Năm ngoái, WHO thành lập trung tâm đầu tiên chuyển giao công nghệ ở thành phố Cape Town của Nam Phi để cung cấp cho các công ty từ các nước nghèo và các nước có thu nhập trung bình bí quyết sản xuất vắc xin Covid-19 dựa trên công nghệ mRNA.

Trung tâm mới của WHO tại Hàn Quốc sẽ cung cấp đào tạo lực lượng lao động cho tất cả các quốc gia có nhu cầu sản xuất các sản phẩm như vắc xin, insulin, kháng thể đơn dòng.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 23.2: “Hiện nay, các cơ sở đào tạo về sản xuất sinh học chủ yếu được đặt ở các nước có thu nhập cao khiến chúng nằm ngoài tầm với của nhiều nước có thu nhập thấp hơn".

Cơ sở ở Hàn Quốc đã tiến hành đào tạo cho các công ty có trụ sở tại nước này và hiện sẽ tiếp nhận các học viên từ các quốc gia khác, WHO cho biết.

Trung tâm sản xuất vắc xin dựa trên công nghệ mRNA tại Nam Phi do WHO hậu thuẫn. Ảnh: Reuters

Tuần trước, 6 quốc gia châu Phi bao gồm Ai Cập, Kenya, Nigeria, Senegal, Nam Phi và Tunisia đăng ký là những quốc gia đầu tiên của lục địa nhận công nghệ sản xuất vắc xin mRNA quy mô và theo tiêu chuẩn quốc tế.

WHO cho biết họ hiện ưu tiên các quốc gia không có công nghệ mRNA nhưng đã có một số cơ sở hạ tầng và năng lực sản xuất.