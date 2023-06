10 đội tham gia giải Bóng đá nam Futsal nhi đồng các câu lạc bộ tỉnh năm 2023

(QNO) - Tối 24/6 tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh, Sở VH-TT&DL khai mạc giải Bóng đá nam Futsal nhi đồng các câu lạc bộ tỉnh năm 2023.

Các cầu thủ nhi đồng thi đấu luôn hết mình trong từng pha bóng. Ảnh: A.S

Đây là giải đấu nhằm tạo sân chơi cho các vận động viên đam mê tập luyện, thi đấu bóng đá; đồng thời còn là một trong những hoạt động hè sôi nổi, bổ ích cho nhi đồng cả tỉnh được Sở VH-TT&DL tổ chức.

Giải đấu năm nay thu hút 10 đội bóng đến từ các câu lạc bộ tại Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh - nơi có phong trào bóng đá nhi đồng mạnh của tỉnh.

Niềm vui của các cầu thủ đội Viết Mẫn 2 Tam Kỳ sau khi giành chiến thắng trong trận sau lễ khai mạc. Ảnh: A.S

Các đội được chia làm 2 bảng; bảng A có 5 đội gồm Thăng Bình Kid’s, Happy Hội An, Nani Kid Phú Ninh, Viết Mẫn 2 Tam Kỳ, Long Nguyễn Tam Kỳ; bảng B có 5 đội gồm Nam Hội An Thăng Bình, Bóng đá nhí Tam Kỳ, Núi Thành, Viết Mẫn 1 Tam Kỳ, Sunday Hội An.

Các đội cùng bảng thi đấu theo thể thức đá vòng tròn một lượt tính điểm; hai đội nhất, nhì mỗi bảng giành quyền vào thi đấu bán kết. Hai đội thắng trong trận bán kết sẽ gặp nhau ở trận chung kết để tranh chức vô địch của giải.

Giải diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm và kết thúc, bế mạc giải vào chiều 26/6.