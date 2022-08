12 đội bóng tham gia giải Bóng đá vô địch tỉnh năm 2022

(QNO) - Chiều 5.8 tại sân vận động huyện Núi Thành đã khai mạc giải Bóng đá vô địch tỉnh cúp Phadin lần thứ XII năm 2022. Đây cũng là giải đấu thuộc chương trình thi đấu Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ IX.

Lễ khai mạc giải Bóng đá vô địch tỉnh 2022. Ảnh: A.S

Giải năm nay có tổng cộng 12 đội bóng tham gia tranh tài. Theo điều lệ, 9 đội đồng bằng thi đấu cùng nhau để chọn 2 đội mạnh nhất vào vòng chung kết với 2 đội bóng miền núi là Nam Giang, Hiệp Đức cùng đội bóng ngành Ngân hàng.

Các đội đồng bằng được chia làm 3 bảng đấu; bảng A (tổ chức tại Hội An) gồm 3 đội Điện Bàn, Đại Lộc, Hội An; bảng B gồm Quế Sơn, Phú Ninh, Núi Thành và bảng C gồm Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên (tổ chức tại Núi Thành).

Tam Kỳ (áo đỏ) vượt qua Duy Xuyên 3-0. Ảnh: A.S

Sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà Núi Thành và Quế Sơn. Dù trời mưa rất to nhưng cả hai đội đã nỗ lực hết mình. Trận thủy chiến khép lại với chiến thắng đậm 9-1 nghiêng về Núi Thành. Như vậy sau 2 trận thua (trước đó là thất bại trước Phú Ninh), Quế Sơn đã bị loại, còn Núi Thành và Phú Ninh mới đá 1 trận và có 3 điểm.

Cũng trong chiều 5.8, có phần bế tắc trong hiệp 1 song các cầu thủ Tam Kỳ thi đấu bùng nổ qua hiệp 2 và vượt qua Duy Xuyên với tỷ số 3-0. Ở bảng đấu này, Tam Kỳ tạm thời xếp nhất bảng với 4 điểm sau 2 trận, còn Duy Xuyên chưa có điểm nào, Thăng Bình 1 điểm dù mới đá một trận.

Núi Thành thắng đạm Quế Sơn trong trận cầu sân sũng nước do trời mưa to. Ảnh: A.S

Ở bảng A, Đại Lộc sau 2 thất bại cũng đã sớm rời cuộc chơi. Hội An và Điện Bàn sẽ có trận quyết đấu để tranh ngôi nhất bảng vào chiều 8.8.

Theo điều lệ, 3 đội xếp vị thứ nhất của mỗi bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng bán kết. Hai đội thắng ở vòng bán kết sẽ vào vòng chung kết (diễn ra từ 12 - 20.8)