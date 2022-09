16 đội bóng tham gia giải Bóng đá nam 5 người tỉnh Quảng Nam năm 2022

(QNO) - Chiều 23.9 tại Hội An đã khai mạc giải Bóng đá nam 5 người tỉnh Quảng Nam năm 2022. Đây là giải đấu thuộc Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2022

Giải thu hút 16 đội bóng tham gia. Ảnh: CTV

Tham gia giải lần này có 16 đội bóng, gồm 7 đội đồng bằng, 6 đội miền núi và 3 đội ngành. Các đội được chia làm 5 bảng, trong đó 7 đội đồng bằng chia làm 2 bảng (bảng A gồm Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành, Đại Lộc; bảng B gồm Hội An, Thăng Bình, Điện Bàn), 6 đội miền núi chia làm 2 bảng (bảng C gồm Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn; bảng D gồm Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My) và bảng đấu ngành gồm Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an và Ngân hàng.

Các đội cùng bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để xác định đội đi tiếp vào vòng 2. Sau đó, các đội thắng tại vòng 2 sẽ giành quyền vào vòng chung kết. Vòng chung kết gồm 6 đội tiếp tục chia làm 2 bảng thi đấu để xác định đội vô địch, á quân, giải ba. Giải sẽ kết thúc vào ngày 27.9.