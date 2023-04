6 đội bóng tranh tài tại giải Bóng đá nữ vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2023

(QNO) - Chiều 24/3 tại Hội An đã khai mạc giải Bóng đá nữ (5 người) vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2023. Giải do Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND TP.Hội An tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An tặng cờ động viên các đội bóng. Ảnh: T.V

Tham gia giải năm nay có 6 đội, trong đó 4 đội đồng bằng gồm Thăng Bình, Đại Lộc, Tam Kỳ, Hội An và 2 đội miền núi Tây Giang, Nam Giang.

Các cô gái thi đấu đầy nỗ lực. Ảnh: T.V

Theo điều lệ giải, 4 đội bảng đồng bằng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm; hai đội nhất, nhì giành quyền vào vòng bán kết.

Hai đội bảng miền núi thi đấu một trận, đội thắng sẽ vào vòng bán kết; đội thua sẽ thi đấu với đội xếp thứ ba bảng đồng bằng để tranh tấm vé bán kết thứ 4.

Niềm vui thắng trận của đội Tây Giang. Ảnh: T.V

Trong ngày thi đấu đầu tiên, đội Thăng Bình và Đại Lộc thắng 2 trận, đội Tây Giang thắng 1 trận và cả 3 đội đều giành quyền vào bán kết. Hai đội Hội An, Tam Kỳ đều thua cả hai trận và sẽ quyết chiến với nhau để giành quyền thi đấu với Nam Giang để tranh tấm vé bán kết thứ 4.

Giải sẽ diễn ra trong 3 ngày và kết thúc chiều 26/3.