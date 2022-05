6 đội tham gia giải đua thuyền trên sông Hoài

(QNO) - Sáng nay 10.5, Hội Cựu chiến binh 2 phường Minh An và Cửa Đại (TP.Hội An) phối hợp tổ chức giải đua thuyền ngang trên sông Hoài.

Các thuyền đua tranh tài quyết liệt. Ảnh: QUANG HÀ

Tham gia giải có 6 đội thuyền đua, mỗi đội gồm 6 vận động viên tranh tài ở 7 vòng đua với chiều dài mỗi vòng 1.500m. Cuộc đua diễn ra sôi nổi, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của hàng trăm người dân và du khách. Kết quả, thuyền đua khối phố An Thắng (phường Minh An) giành giải nhất; 2 đội về nhì và ba cũng thuộc phường Minh An, lần lượt là An Thái và An Định.

Ban tổ chức trao giải cho các đội. Ảnh: QUANG HÀ

Giải đua thuyền hướng đến kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022), đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và tăng cường tinh thần đoàn kết trong nhân dân.