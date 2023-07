Ấn tượng sân chơi bóng đá nhi đồng

Trong các ngày 24 - 26/6 tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh, giải Bóng đá nam Futsal nhi đồng các câu lạc bộ tỉnh năm 2023 (do Sở VH-TT&DL tổ chức) đã diễn ra sôi nổi và hào hứng, thu hút đông đảo đội bóng tham gia và người hâm mộ.

Niềm vui đoạt chức vô địch của đội thiếu nhi Núi Thành. Ảnh: T.V

Nước mắt cầu thủ nhí

Khác với niềm rạng rỡ sau trận bán kết vượt qua Nam Hội An Thăng Bình, khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận chung kết, một số cầu thủ của đội Viết Mẫn 2 Tam Kỳ gục xuống rồi ôm mặt khóc nức nở. Mặc cho phụ huynh và các thầy động viên khá lâu, các em vẫn không thể kìm nén được cảm xúc thua trận.

“Thua hôm nay thì giải sau mình cố gắng giành chiến thắng con nhé. Mạnh mẽ lên nào!” - một phụ huynh vỗ vai an ủi con mình đang ngồi khóc.

Giải Bóng đá nam Futsal nhi đồng các câu lạc bộ tỉnh năm 2023 thu hút 10 đội bóng tham gia. Kết quả, đội Núi Thành đoạt chức vô địch, Viết Mẫn 2 Tam Kỳ giải nhì, đồng giải ba thuộc về Nam Hội An Thăng Bình và Happy Hội An.

Cũng có thể hiểu được nỗi buồn thất bại của các cầu thủ nhí đội bóng Viết Mẫn 2 Tam Kỳ. Trong một trận đấu mà đội nhà liên tục bị đối thủ Núi Thành dẫn bàn, các cầu thủ vẫn thi đấu đầy quyết tâm.

Trước đối thủ có thể hình nhỉnh hơn cùng lối chơi linh hoạt, các em đã thể hiện hơn 100% sức lực để tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục với 3 bàn thắng được ghi khiến cho không khí cổ vũ tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh sôi động.

Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để giúp Nguyễn Trần Hoàng - vận động viên được trao giải thủ môn xuất sắc nhất giải cùng đồng đội có được chiến thắng trong trận chung kết, đành chấp nhận vị trí á quân của giải.

Trước đó, các cầu thủ nhỏ tuổi của đội Nam Hội An Thăng Bình còn… khóc nhiều hơn! Để thua trong trận bán kết với tỷ số sát nút 1 - 2, các em òa khóc trong vòng tay người thân và đồng đội.

Chưa hết, khi bước lên bục nhận huy chương đồng, một số em vẫn tiếp tục khóc khiến cho nhiều người không khỏi xúc động. “Xem bóng đá nhi đồng ngoài việc chứng kiến các cầu thủ thi đấu nỗ lực trong từng đường bóng còn thấy các con khóc dễ thương quá, làm mình xúc động theo” - một khán giả chia sẻ.

Núi Thành đăng quang thuyết phục

Lần thứ hai tổ chức giải Bóng đá nam Futsal nhi đồng các câu lạc bộ tỉnh kể từ năm 2020, năm nay giải có số lượng đội bóng tham gia tăng lên đáng kể với 10 đội đến từ các câu lạc bộ tại Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh.

Các đội bóng cũng được Ban tổ chức giải tạo điều kiện tối đa để thi đấu nhiều trận nhằm tăng sự giao lưu, cọ xát cho các cầu thủ khi chia 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt.

Bảng A có 5 đội gồm Thăng Bình Kid’s, Happy Hội An, Nani Kid Phú Ninh, Viết Mẫn 2 Tam Kỳ, Long Nguyễn Tam Kỳ; bảng B có 5 đội gồm Nam Hội An Thăng Bình, Bóng đá nhí Tam Kỳ, Núi Thành, Viết Mẫn 1 Tam Kỳ, Sunday Hội An.

Là một trong những sân chơi dịp hè sôi nổi và bổ ích dành cho thiếu nhi, qua giải đấu này cho thấy phong trào tập luyện, thi đấu bóng đá nhi đồng trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển và mang tính chuyên nghiệp hơn.

Các đội bóng thi đấu với chiến thuật rất bài bản, rõ ràng, thể hiện qua hình ảnh nhiều huấn luyện viên cầm sa bàn chỉ đạo học trò trên sân, giúp chất lượng chuyên môn của giải nâng cao hơn.

Trong số này, đội Núi Thành có sự chuẩn bị tốt, thể hiện được phong cách chơi bóng trong nhà và giành chức vô địch là phần thưởng xứng đáng. Sức mạnh của đội đến từ một tập thể xuất sắc với đầu tàu là cầu thủ được trao danh hiệu xuất sắc nhất giải Huỳnh Thế Bách và lối chơi lên công về thủ nhịp nhàng, hiệu quả.

Ông Đinh Hiếu Trung - Giám đốc Trung tâm VHTT-TTTH huyện Núi Thành cho biết, để thành lập đội bóng chuẩn bị cho giải tỉnh, huyện đã tổ chức giải và qua đó tuyển chọn lực lượng tốt nhất từ các câu lạc bộ.

Địa phương cũng đẩy mạnh xã hội hóa và sự hỗ trợ của các bậc phụ huynh đã giúp đội bóng có được sự chuẩn bị chu đáo trong tập luyện và thi đấu đạt kết quả tốt. Trên con đường đi đến ngôi vị cao nhất, các cầu thủ nhí Núi Thành giành chiến thắng dễ dàng 5 - 0 trước Happy Hội An trong trận bán kết và vượt qua Viết Mẫn 2 Tam Kỳ trong trận chung kết với tỷ số 4 - 3.