(QNO) - Hành trình World Cup 2022 đã đến đích. Cúp vàng thuộc về tuyển Argentina. Tuyển Pháp không thể trở thành đội thứ 3 có 2 lần liên tiếp lên ngôi vương như Ý và Brazil trước đó.

Đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. Ảnh: Reuters

Cúp vàng thứ 3 của Argentina đầy kịch tính

Vào trận chung kết, không ai nói đội nào yếu hơn, đội nào mạnh hơn, bởi mỗi đội đều có thế mạnh, thế yếu riêng. Đội nào biết phát huy thế mạnh của mình, khai thác được điểm yếu của đối phương, thì sẽ có hy vọng hơn. Và tiếng còi khai cuộc cất lên thì cả Argentina lẫn Pháp đều cẩn trọng, chứ không hừng hực khí thế như trận tranh hạng 3-4 vừa qua, nhưng cầu thủ của 2 đội vì áp sát nên phạm lỗi liên tục ở khu vực giữa sân.

Trong 10 phút đầu, tuyển Argentina có phần nhỉnh hơn, gây ít nhiều sóng gió trước khung thành đội Pháp. Việc gì đến phải đến. Ousmane Dembele phạm lỗi với Di Maria trong vòng cấm. Messi đánh lừa được thủ thành Lloris trên chấm phạt đền, mở tỷ số 1-0 cho Argentina ở phút 23. Đây là bàn thắng thứ 6 của Messi tại World Cup lần này, và anh lập thêm kỷ lục mới là cầu thủ đầu tiên trong làng túc cầu ghi bàn ở vòng bảng, vòng 1/8, vòng tứ kết, vòng bán kết và vòng chung kết.

Phút 36, Messi phát động đợt phản công nhanh. Di Maria di chuyển không bóng rất hợp lý bên cánh trái, nhận đường chuyền của đồng đội, tung cú sút ghi bàn thắng thứ 2 cho Argentina.

Messi đoạt danh hiệu “Quả bóng vàng” World Cup 2022. Ảnh: Reuters

Gần cuối hiệp 1, đội Pháp thay người ở hàng tiền đạo. Kolo Muani và Marcus Thuram vào sân thay cho Olivier Giroud và Ousmane Dembele. Nhưng dù có thêm 7 phút bù giờ, thế trận vẫn không thay đổi. Suốt hiệp 1, tuyển Pháp dường như không có bao nhiêu bóng để chơi cũng như không dám tràn lên tấn công, dù bị dẫn trước. Mbappé cứ như chìm khuất.

Hiệp 2, tuyển Pháp vẫn chưa thấy có gì khởi sắc, tiền vệ Adrien Rabiot còn phải nhận thẻ vàng, cho thấy Argentina đang khống chế tốt thế trận. Khung thành của Lloris liên tục bị đe dọa. Đến phút 71, Mbappé mới có cút sút đầu tiên của mình về phía khung thành Argentina, nhưng bóng lại bay lên trời.

Tuyển Pháp tiếp tục thay 2 cầu thủ, chạy đua với thời gian. Phút 80, Muani là người băng xuống tốc độ và Otamendi phạm lỗi với Muani trong vòng cấm. Mbappé đánh bại thủ thành Martinez, rút ngắn tỷ số 1-2 cho tuyển Pháp. Trước sự hưng phấn, Mbappé vụt sáng, ngã người bắt vô-lê gỡ hòa 2-2 cho tuyển Pháp ở phút 82. Với cú đúp này, bàn thắng của Mbappé nâng lên con số 7, vượt qua Messi trong cuộc đua “Chiếc giày vàng”.

Những phút cuối trận, sức trẻ của các cầu thủ Pháp đã tạo nên áp lực quá lớn trước sự xuống sức do tuổi tác của tuyển Argentina. Nhưng phút 90+7, thủ thành Lloris cũng phải tung người đẩy bóng qua xà ngang, cứu thua cho đội Pháp trước cú sút của Messi.

Hai đội vào đá 2 hiệp phụ và sức trẻ của tuyển Pháp tiếp tục tra tấn thể lực của các cầu thủ Argentina. Tuyển Argentina đưa những cầu thủ trẻ vào thay và sức trẻ đã đe dọa khung thành tuyển Pháp với 2 cơ hội ăn bàn khá rõ ở phút 105 và 105+1, nhưng không có bàn nào được ghi.

Phút 107, Lloris lại ngã người cản được cú sút ngẫu hứng của Messi. Nhưng chỉ hơn 1 phút sau, chính Messi sút bồi ghi bàn thứ 3 cho Argentina khi bóng từ tay Lloris bật ra từ cú sút của cầu thủ trẻ Lautaro Martinez. Với bàn thắng này, Messi cũng có 7 bàn ngang với Mbappé.

Phút 118, Mbappé làm nên cú hat-trick khi thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 3-3 cho tuyển Pháp. Và Mbappé đoạt danh hiệu “Chiếc giày vàng/Vua phá lưới” với 8 bàn thắng.

Hai đội tuyển đầy ắp ngôi sao, thừa khát vọng chiến thắng để lưu danh vào sử sách, nhưng cúp vàng chỉ có một, nên cần phải có chút may mắn, biết nắm giữ chút may mắn khi nó đến. Và may mắn ấy hôm nay thuộc về tuyển Argentina qua loạt sút luân lưu 11m, nhờ thủ thành Emiliano Martinez (Argentina) cản được cú sút của Kingsley Coman, và Tchouameni (Pháp) đá ra ngoài. Đây là lần thứ 3, cúp vàng bóng đá thế giới về với Argentina.

May mắn quyết định

Về thành tích trước khi bước vào trận chung kết, tuyển Argentina và tuyển Pháp đều có 2 lần vô địch World Cup (Argentina: 1978 và 1986, Pháp: 1998 và 2018). Hai đội đều có 2 ngôi sao sáng nhất: Lionel Messi và Kylian Mbappé.

Việc góp mặt ở trận chung kết này, Lionel Messi (35 tuổi) đã vượt qua cựu danh thủ Đức Lothar Matthaus để thiết lập kỷ lục mới về số lần ra sân tại các kỳ World Cup với 26 lần.

Chỉ tính bàn thắng ghi được ở trận bán kết, Messi cũng đã vượt mặt đàn anh Gabriel Batistuta để trở thành cầu thủ có nhiều pha lập công nhất cho đội tuyển Argentina tại các kỳ World Cup với 11 bàn (tính luôn trận chung kết: 13 bàn). Những thành tích ấy đã là “tượng đài” để mọi người ngước nhìn, xứng đáng với danh hiệu cầu thủ từng 7 lần đoạt quả bóng vàng thế giới.

Với Kylian Mbappé, sau vòng bán kết, thành tích ghi bàn tại các kỳ World Cup đã lên đến con số 9 (tính luôn trận chung kết: 12), trở thành người ghi bàn nhiều nhất trước tuổi 24. Kỷ lục cũ 8 bàn do “Vua bóng đá” Pele thực hiện vào năm 1962. World Cup lần này, Mbappé là cầu thủ trẻ nhất (23 tuổi 349 ngày) chạm mốc 5 bàn thắng tại vòng knock-out, kể từ khi Pele làm được điều này tại World Cup 1958 lúc mới 17 tuổi. Tại World Cup 2018, Kylian Mbappé đoạt danh hiệu “Cầu thủ trẻ hay nhất giải”.

Lionel Messi và Kylian Mbappé cùng dẫn đầu danh sách vua phá lưới trước khi bước vào trận chung kết với 5 bàn thắng, nhưng tiền đạo Mbappé có nhỉnh hơn vì theo quy định mới bàn thắng từ những quả phạt đền thấp hơn bàn thắng “sống”.

Ngoài “Chiếc giày vàng”, Messi và Mbappé cũng là ứng viên nặng ký của danh hiệu “Quả bóng vàng” dành tặng cầu thủ xuất sắc nhất World Cup. Ngoài thành tích ghi bàn, 2 siêu sao này còn có tầm ảnh hưởng rất quan trọng trên hành trình đưa đội tuyển của mình vào đến trận chung kết.

Danh hiệu “Quả bóng vàng” chưa hẳn dành cho cầu thủ của đội đoạt chức vô địch, chủ yếu dựa vào sự thể hiện trên sân của mỗi cầu thủ, nên cả Messi và Mbappé có hy vọng ngang nhau. Điều này đã từng xảy ra tại World Cup 2014. Lúc đó, Argentina chỉ về nhì sau tuyển Đức nhưng Messi đã được FIFA chọn trao danh hiệu “Quả bóng vàng” - cầu thủ hay nhất giải. Croatia chỉ về nhì tại World Cup 2018 và danh hiệu “Cầu thủ hay nhất giải” đã thuộc về Luka Modric.

Nhưng qua trận chung kết này, quá khứ ấy không lặp lại. Argentina giành được Cúp vàng, Messi đoạt được danh hiệu “Quả bóng vàng”, thủ thành Emiliano Martinez đoạt danh hiệu “Găng tay vàng”, Enzo Fernandez (21 tuổi) đoạt danh hiệu “Cầu thủ trẻ hay nhất giải”, duy chỉ có danh hiệu “Chiếc giày vàng” thuộc về Mbappé của tuyển Pháp.

Giải bóng đá lớn nhất hành tinh đã khép lại với những vui buồn lẫn lộn. Nhưng bóng đá cũng như sinh hoạt đời người, mộng tưởng nào cũng tốt đẹp nhưng thực tế thì tàn khốc, phải chấp nhận và cố gắng vượt qua mới là chính đạo. Không thuộc bài học này thì sẽ dẫm lên bước chân của tuyển Đức đương kim vô địch (2014) liền 2 lần không vượt qua vòng bảng World Cup.