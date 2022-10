Bóng đá Quảng Nam: Cờ đến tay, liệu có phất?

AN NHI | 08/10/2022 09:00

Bóng đá Quảng Nam chưa bao giờ có được lợi thế lớn trong cuộc đua thăng hạng như thời điểm này. Nhưng cờ đã đến tay, liệu thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn có phất?

Các cầu thủ Quảng Nam đang có phong độ tốt với chuỗi 7 trận bất bại. Ảnh: A.NHI

Một tay cầm vé…

Trong khi hai đội đầu bảng Công An Nhân Dân bất ngờ “sẩy chân” và Khánh Hòa bị cầm hòa thì Quảng Nam thừa thắng xông lên khi giành được 3 điểm trọn vẹn trên sân Phù Đổng ở vòng đấu 17 cuối tuần qua.

Điều đáng nói, tinh thần các học trò HLV Văn Sỹ Sơn đang lên khá cao sau hai trận đấu liên tiếp đều có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Vòng đấu trước Quảng Nam đánh bại Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số 2-1 do công của Thế Tài, Văn Đại còn lần này là thắng lợi ấn tượng 3-1 ngay trên sân Phù Đổng cũng do công của Thế Tài, Văn Đại và cầu thủ trẻ Văn Trạng.

Một tháng quyết định Chặng cuối của giải hạng Nhất năm 2022 diễn ra vô cùng quyết liệt khi Quảng Nam thi đấu 6 trận chỉ trong vòng chưa đầy một tháng (từ 7 - 29.10). Cụ thể, cuối tuần này (ngày 7.10) thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đón tiếp đội bóng đang xếp thứ tư là Phố Hiến và 4 ngày sau (11.10) làm khách của Huế. Sau đó được chơi liên tiếp hai trận trên sân nhà gặp hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công An Nhân Dân (15.10), Khánh Hòa (20.10). Ngày 24.10 tiếp tục làm khách Cần Thơ và trở về Tam Kỳ đón tiếp Phú Thọ trong trận đấu cuối cùng của mùa giải vào ngày 29.10. Điều này đòi hỏi toàn đội phải có sự tập trung cao nhất, chuẩn bị thể lực đảm bảo để hy vọng mang lại được kết quả tốt nhất trong một tháng quyết định đến việc trở lại V-League.

Sau khi có dấu hiệu chững lại bằng hai trận hòa thất vọng (trước đó là 3 chiến thắng liên tiếp), đội bóng xứ Quảng đã trở lại nhịp điệu chiến thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

Như vậy, trong hai trận đấu gần nhất, Quảng Nam có được tối đa 6 điểm để vươn lên xếp thứ nhì bảng với 30 điểm trong tay, ít hơn đội đầu bảng Công An Nhân Dân 2 điểm nhưng đá ít hơn một trận (do bão số 4 trận đấu với Khánh Hòa ở vòng 16 bị hoãn nên Quảng Nam mới thi đấu 16 trận còn Công An Nhân Dân đã 17 trận).

Kể từ lúc đến sân Tam Kỳ thay thế người tiền nhiệm Dương Hồng Sơn tới nay, HLV Văn Sỹ Sơn đã biến Quảng Nam trở thành đội bóng bất bại với chuỗi 7 trận liên tiếp, trong đó có đến 5 chiến thắng. Những cầu thủ sau thời gian chấn thương đã trở lại như đội trưởng Hà Minh Tuấn và Ngân Văn Đại hợp thành cặp đôi tấn công nguy hiểm.

Dù chưa ghi bàn trong những trận đấu gần đây nhưng vai trò và ảnh hưởng của Minh Tuấn trong lối chơi của toàn đội là rất lớn. Trong khi đó, cựu cầu thủ Hà Nội - Ngân Văn Đại có tầm hoạt động rộng, khả năng săn bàn nhạy bén và có được 2 bàn quan trọng trong hai trận đấu liên tiếp để mang về chiến thắng cho đội nhà. Được thi đấu bên cạnh đàn anh đã giúp cho các cầu thủ trẻ như Ngọc Hà, Văn Trạng, Thế Tài…thi đấu ngày càng tự tin.

Cờ trong tay, có phất?

Sau rất nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay, Quảng Nam đang có được phong độ khá ổn định. Hàng thủ vẫn còn để lộ nhiều khoảng trống đáng lo nhưng bù lại, hàng công có sự khởi sắc đáng kể.

Đặc biệt, tinh thần thi đấu của toàn đội được cải thiện thấy rõ, thể hiện qua hai trận thắng ngược vừa qua. Với việc vươn lên vị thứ nhì bảng hiện tại, có thể nói cựu vương V-Legue đang cầm một tay vào tấm vé thăng hạng. Đây là điều mà khi nhận nhiệm vụ cách đây 2 tháng, có lẽ HLV Văn Sỹ Sơn chưa hề nghĩ tới.

Mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa và Quảng Nam (còn 6 trận) đang sở hữu lợi thế rất lớn để giành một trong hai tấm vé lên chơi V-League mùa tới. Không chỉ về điểm số, đội còn có lịch thi đấu thuận lợi nhất trong số các đội cạnh tranh.

Cụ thể, trong 6 trận còn lại, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn được thi đấu trên sân nhà đến 4 trận. Đây là cơ hội cực lớn để đội trưởng Minh Tuấn cùng đồng đội tận dụng, có được những chiến thắng.

Đáng chú ý, cả hai trận quyết đấu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công An Nhân Dân và Khánh Hòa, đội đều được chơi trên sân Tam Kỳ. Việc giành thắng lợi trong những “trận cầu 6 điểm” này gần như quyết định đến cơ hội thăng hạng vào cuối mùa.

Với đầy đủ điều kiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, có thể nói cờ đã nắm trong tay, song Quảng Nam liệu có phất lên thành công?