Chuyện thú vị quanh hai tấm huy chương vàng

Vận động viên (VĐV) Nguyễn Hồng Ninh và Nguyễn Thị Diệp (Võ cổ truyền) là hai trong số những gương mặt mang về huy chương vàng cho thể thao Quảng Nam tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ IX năm 2022 vừa qua. Những câu chuyện về họ mang lại nhiều điều bất ngờ và thú vị.

Nguyễn Hồng Ninh làm trọng tài tại giải vô địch Võ cổ truyền Đại hội TD-TT tỉnh năm 2022.

Huấn luyện viên kiêm vận động viên

Trong danh sách 74 VĐV Quảng Nam tham gia tranh tài tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ IX, Nguyễn Hồng Ninh là trường hợp khá đặc biệt khi đăng ký chức danh huấn luyện viên kiêm VĐV.

Sở dĩ có việc này là vì sau khi giành huy chương vàng (HCV) Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, Nguyễn Hồng Ninh quyết định nghỉ thi đấu vì tuổi đã lớn và chuyển sang làm công tác huấn luyện tại Trung tâm Đào tạo thi đấu TD-TT tỉnh từ đó đến nay.

Sau gần 4 năm treo găng, được sự động viên của lãnh đạo trung tâm và bản thân vẫn còn máu nghề, Hồng Ninh quyết định trở lại sàn đấu đại hội để một lần nữa có thể mang vinh quang về cho thể thao tỉnh nhà.

Khác với độ tuổi sung sức ở đại hội cách đây 4 năm, đến với đại hội lần này, rào cản lớn nhất đối với chàng trai người Núi Thành là tuổi tác và thể lực khi đã 33 tuổi và thời gian dài chỉ làm công tác huấn luyện. Tuy nhiên, với quyết tâm chinh phục đỉnh cao, sau 3 tháng tập luyện trở lại, nhà đương kim vô địch đại hội đã tiếp tục giành được tấm HCV một cách thuyết phục.

“So với đại hội năm 2018 thì lần này mình thi đấu vất vả hơn vì tuổi đã lớn và mới tập luyện trở lại sau thời gian gần 4 năm. Do đó, việc lần lượt vượt qua các đối thủ và giành được chiến thắng để mang về tấm HCV cho tỉnh nhà có đôi chút bất ngờ” - Ninh chia sẻ.

Nguyễn Hồng Ninh cho biết đây là kỳ đại hội cuối cùng của anh bởi theo quy định độ tuổi của VĐV Võ cổ truyền không quá 35 (đại hội tới diễn ra vào năm 2026, lúc đó Hồng Ninh đã bước sang tuổi 37).

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, VĐV sinh năm 1989 này đã sưu tập gần như tất cả giải thưởng danh giá nhất, gồm 1 HCV giải vô địch thế giới năm 2018, 2 HCV Đại hội TD-TT toàn quốc (2018, 2022), 6 HCV vô địch quốc gia.

Giành HCV sau mổ chấn thương

Nguyễn Thị Diệp chiến thắng trong trận chung kết và giành HCV được xem là bất ngờ lớn nhất của đoàn thể thao Quảng Nam tại đại hội kỳ này. Bởi lẽ trước đó, chấn thương chân trong tập luyện buộc cô gái người Quế Sơn này phải lên bàn mổ hồi tháng 4.

Những tưởng cánh cửa đại hội toàn quốc đã khép lại song sau hơn 4 tháng kể từ lúc mổ, Diệp bắt đầu trở lại tập luyện với quyết tâm hướng đến mục tiêu phải góp mặt tại đại hội và lọt vào đến trận chung kết. Và nghị lực của cô gái sinh năm 1998 này đã được đền đáp.

Nguyễn Thị Diệp (bìa phải) được lãnh đạo Sở VH-TT&DL khen thưởng năm 2021. Ảnh: T.V

Có một điều khá thú vị là đối thủ trong trận chung kết của Nguyễn Thị Diệp là một gương mặt không hề xa lạ: Nguyễn Thị Tân An. Tân An từng là VĐV nổi tiếng của thể thao Quảng Nam, từng giành HCV Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VII năm 2014, có 3 lần đoạt HCV vô địch quốc gia và cũng là chị ruột của Nguyễn Hồng Ninh - đồng đội của Nguyễn Thị Diệp.

Sau khi đăng quang tại đại hội TD-TT toàn quốc năm 2014, Nguyễn Thị Tân An (sinh năm 1987) từ giã sự nghiệp thi đấu và sau đó chuyển ra Đà Nẵng công tác. Bất ngờ thi đấu trở lại tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ IX trong màu áo Đà Nẵng, Tân An gặp lại đàn em trong trận chung kết. Dù nhiều kinh nghiệm nhưng tuổi tác khiến cô không thể tạo nên bất ngờ trước sức trẻ của Nguyễn Thị Diệp.

Sau tấm huy chương bạc tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, trong những năm gần đây, Nguyễn Thị Diệp nổi lên là VĐV xuất sắc nhất cả nước với 3 năm liền giành HCV giải vô địch quốc gia. Chia sẻ về tấm HCV đại hội lần đầu tiên vừa giành được, nhà vô địch hạng cân trên 70 - 75kg nói đây là kết quả bất ngờ và có phần may mắn.

“Thi đấu tại đại hội chịu rất nhiều áp lực vì các đối thủ đều mạnh và quyết tâm rất lớn trong khi bản thân mới trở lại tập luyện sau mổ. Tuy nhiên, may mắn là tránh được VĐV Lê Ánh Thư của đoàn Công An Nhân Dân rất mạnh nhưng bị VĐV Nguyễn Thị Tân An loại trước trận chung kết. Nhờ đó, mới có được chiến thắng để giành HCV” - Diệp nói.