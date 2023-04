Cú hích cho quần vợt

Những năm gần đây, phong trào quần vợt trên địa bàn tỉnh có được điểm tựa ổn định để phát triển khi các giải đấu quy mô lớn liên tục được tổ chức, mở ra sân chơi bổ ích cho những người đam mê tập luyện và thi đấu.

Các tay vợt trên địa ban tỉnh có điều kiện thi đấu cọ xát qua các giải do Sở VH-TT&DL tổ chức. Ảnh: T.V

Sôi nổi

Nhằm tạo sân chơi cho những người yêu thích tập luyện và thi đấu môn quần vợt trên địa bàn tỉnh, Sở VH-TT&DL vừa tổ chức Giải quần vợt các câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2023 (tại sân quần vợt khách sạn Bàn Thạch và sân Công an tỉnh).

Quy mô giải đấu khá lớn với sự tham gia của 150 tay vợt đến từ 12 câu lạc bộ tại Hội An, Núi Thành, Thăng Bình, Tam Kỳ. Có tổng cộng 130 trận đấu, trong đó nội dung trình 1235 dưới 44 tuổi có 46 trận hay trình 1275 có 32 trận cho thấy để bước lên ngôi vô địch, các tay vợt phải trải qua chặng đường dài.

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi (từ 17 - 19/3), giải đã khép lại bằng các trận chung kết hấp dẫn. Trong đó, trận chung kết kịch tính giữa đôi tay vợt Nguyễn Minh Vĩnh - Lê Phan Minh Mẫn đối đầu với Trần Văn Hội - Đoàn Văn Nhựt (trình 1350) đã làm mãn nhãn người xem bằng những pha bóng kỹ thuật, cho thấy trình độ chuyên môn của các tay vợt trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên rõ rệt.

Trong 3 năm gần đây, quần vợt có vẻ “được mùa”. Hai năm trước quần vợt đều tổ chức giải đấu quy mô cấp tỉnh, đặc biệt năm 2022 Giải quần vợt Quảng Nam mở rộng có sức lan tỏa còn lớn hơn rất nhiều khi quy tụ hơn 600 tay vợt từ phong trào đến chuyên nghiệp trên cả nước, kể cả nước ngoài thi đấu ở 6 nội dung (gồm đôi nam siêu cúp 2200, đôi nam 1750, đôi nam 1475, đôi nam nữ 1350, đôi nam 1250, đôi nam lãnh đạo).

Điểm nhấn đáng chú ý của giải là thu hút được dàn “sao” của quần vợt Việt Nam hội tụ về Quảng Nam như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Lê Quốc Khánh, Phạm Minh Tuấn, Trần Ngọc Quốc Vinh, Nguyễn Văn Phương… cùng giải thưởng gây “sốc” 10.000 USD cho chức vô địch nội dung siêu cúp trong tổng số tiền thưởng toàn giải gần 1 tỷ đồng.

Cú hích

So với các môn thể thao khác, do nhiều yếu tố đặc thù nên quần vợt phát triển phong trào rất khó là điều dễ hiểu. Giai đoạn 1997 - 2007 trên địa bàn tỉnh phong trào mang tính tự phát, chủ yếu tại Tam Kỳ và Hội An.

Đến năm 2008 khi Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Nam ra đời và hoạt động tích cực đã giúp phong trào bắt đầu có sự phát triển sôi động. Từ đó đến nay, với vai trò bà đỡ, Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Nam đã 11 lần tổ chức giải tỉnh Quảng Nam mở rộng với quy mô ngày càng lớn và chất lượng cao.

Trong khi đó, một thời gian dài cơ quan quản lý thể thao lại chưa “mặn mà” đến bộ môn này. Năm 2016, trong một động thái nhằm góp phần đưa phong trào đi lên, Sở VH-TT&DL phối hợp với Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Nam mở hội nghị chuyên đề bàn cách phát triển bộ môn quần vợt trên địa bàn tỉnh nhưng sau đó “đâu lại vào đấy”.

Tuy nhiên, trong 3 năm liên tiếp gần đây, ngành thể thao đã bắt đầu thể hiện tốt vai trò đầu tàu khi cùng phối hợp với Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Nam phát triển phong trào hiệu quả; trong đó hai năm 2021 và 2023 chủ công tổ chức Giải quần vợt các câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam.

Theo ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, việc tổ chức các giải đấu tạo ra sân chơi cho những người đam mê bộ môn quần vợt tập luyện, thi đấu; đồng thời qua đây sẽ tạo cú hích cho phong trào tiếp tục phát triển rộng rãi trên địa bàn tỉnh thời gian đến.