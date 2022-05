Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2022: Cuộc đua bước vào giai đoạn tăng tốc

Giải Võ cổ truyền vô địch tỉnh năm 2022 vừa khép lại sau 4 ngày đêm diễn ra sôi nổi tại Tam Kỳ (từ 20 - 23.5). Đây là môn thứ 9 trong chương trình thi đấu của Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX và là môn đầu tiên được tổ chức ngay sau lễ khai mạc đại hội.

VĐV Huỳnh Thị Thanh Thúy - Đại Lộc (bên trái) thi đấu khá hay trong trận chung kết và giành HCV hạng cân 56 kg. Ảnh: A.S

Hấp dẫn Võ cổ truyền

Những ngày qua, Quảng trường 24.3 sôi động hẳn lên khi giải Võ cổ truyền vô địch tỉnh được tổ chức tại đây. Sàn đài dành cho nội dung thi đấu đối kháng được lắp đặt ngay giữa Quảng trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dự xem và cổ vũ nên đã thu hút rất đông khán giả.

Góp mặt tại giải lần này có hơn 120 vận động viên (VĐV) đến từ 13 đoàn, trong đó 11 địa phương (Bắc Trà My, Tây Giang, Núi Thành, Đại Lộc, Thăng Bình, Điện Bàn, Tam Kỳ, Hội An, Quế Sơn, Duy Xuyên, Hiệp Đức) cùng 2 đơn vị là ngành GD-ĐT và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các VĐV tranh tài ở 2 nội dung quyền nam, quyền nữ (các bài quyền Phong hoa đao, Lão mai quyền) và 5 nội dung đối kháng nữ, 7 nội dung đối kháng nam ở các hạng cân. Đúng với tính chất đối kháng của môn Võ cổ truyền, trong sự cổ vũ của khán giả, các VĐV thi đấu không khoan nhượng, cống hiến những trận đấu hấp dẫn, quyết liệt.

Là môn thể thao phát triển khá mạnh trên địa bàn tỉnh nên đây là cơ hội để VĐV thi thố tài năng, qua đó giúp cho các địa phương đánh giá công tác phát triển phong trào. Đồng thời kết quả của giải đấu này sẽ giúp nâng cao thành tích trong cuộc đua toàn đại hội.

Đoàn VĐV Tam Kỳ đã có một giải đấu thành công rực rỡ khi giành được 6 Huy chương Vàng (HCV), trong đó 5 HCV nội dung đối kháng, 1 HCV nội dung quyền; 2 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ), chiếm ngôi Nhất toàn đoàn một cách thuyết phục.

Có được 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, Đại Lộc xếp thứ Nhì toàn đoàn. Huyện Thăng Bình xếp thứ Ba toàn đoàn với 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Một số đoàn cũng giành được HCV như ngành GD-ĐT 2 HCV (nhưng không được xếp vị thứ toàn đoàn do tham gia không đủ nội dung theo quy định); các đoàn Tây Giang, Hội An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bắc Trà My mỗi đơn vị 1 HCV.

Tăng tốc

Tính đến trước khi giải Võ cổ truyền diễn ra, đại hội đã trải qua gần nửa chặng đường tranh tài sôi nổi với các môn cờ tướng, bóng chuyền nữ, bóng bàn, cầu lông, điền kinh, bóng chuyền nam, bóng đá nữ và đua thuyền.

Niềm vui đoạt giảNhất toàn đoàn giải Võ cổ truyền của đoàn VĐV Tam Kỳ. Ảnh: A.S

Theo đó, một số địa phương đã đạt được kết quả cao, trong đó ấn tượng nhất là đoàn VĐV huyện Núi Thành. Sau khi liên tiếp giành giải Nhất toàn đoàn ở 3 môn thuộc nhóm quan trọng nhất của đại hội là bóng chuyền nam, bóng đá nữ, đua thuyền, đoàn Núi Thành đã khẳng định vị trí số một trên bảng xếp hạng toàn đoàn với 692 điểm.

Điều đáng nói hơn, họ đã vượt lên trên đoàn xếp thứ hai là Tam Kỳ đến 134 điểm và bỏ xa đoàn xếp thứ ba là Thăng Bình gần 190 điểm. Có một chút chững lại sau khi Võ cổ truyền kết thúc, song Núi Thành vẫn có nhiều cơ hội giữ vững ngôi cao nhất trong thời gian dài nữa.

Ở khối các huyện miền núi, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My đang tranh chấp ngôi vị cao nhất một cách quyết liệt, trong đó Hiệp Đức đang có chút lợi thế hơn. Tuy nhiên, Bắc Trà My, kể cả Nam Giang dù đến thời điểm này không nằm trong tốp 3, nhưng lại có thế mạnh ở những môn thể thao truyền thống như đẩy gậy, kéo co, bắn ná - bắn nỏ. Vì vậy, các địa phương này hoàn toàn có thể đánh chiếm ngôi đầu khi các môn này được tổ chức. Một cuộc đua hứa hẹn nhiều bất ngờ ở phía trước.

Đại hội vẫn còn gần nửa chặng đường với 8 môn, bao gồm bơi, Karate, đẩy gậy, kéo co, bắn ná - bắn nỏ, việt dã, bóng đá nam 5 người, bóng đá nam 11 người. Nếu coi các môn thi đấu trong thời gian qua là những bước “vượt chướng ngại vật” thì sắp tới sẽ là giai đoạn tăng tốc, các địa phương, đơn vị tập trung toàn lực nỗ lực thi đấu để khi về đích đạt mục tiêu đề ra tại đại hội.

Thứ hạng hiện tại chỉ là tạm thời và các đoàn ở nhóm đầu cũng chỉ có chút lợi thế chứ chưa nói lên điều gì khi mà chặng đường sắp tới vẫn còn khá dài. Cuộc đua hoàn toàn sẽ có những bất ngờ và trật tự trên bảng xếp hạng có thể thay đổi khi môn thi đấu thứ 17 - môn cuối cùng của đại hội khép lại. Hãy chờ xem!